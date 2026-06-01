Kia hyn në një epokë të re me linjën e re të furgonëve elektrikë
Iniciativa PBV (Platforma Përtej Automjetit) e Kia-s është projektuar për të ripërcaktuar se çfarë mund të jetë një automjet elektrik komercial.
Nuk ka të bëjë vetëm me ndërtimin e një furgoni të ri, por me krijimin e një platforme modulare që mund të përshtatet me nevojat e transportit profesional, logjistikës urbane dhe lëvizshmërisë së pasagjerëve.
Në zemër të programit është PV5, modeli i parë në një linjë të re që më vonë do të zgjerohet për të përfshirë PV7 dhe PV9.
Kjo cilësohet një lëvizje e fortë nga Kia.
Marka thotë se nuk dëshiron të ndërtojë thjesht një furgon tjetër elektrik.
Por dëshiron t'u ofrojë klientëve diçka që nuk ekzistonte më parë: një platformë të projektuar nga themelet për të përmbushur nevojat e lëvizshmërisë profesionale dhe përdorimit privat njësoj, qoftë për transportimin e njerëzve apo të mallrave.
Platforma u zhvillua duke pasur parasysh madhësi, gjatësi dhe konfigurime të ndryshme.
Mund t'u përshtatet klientëve që kërkojnë gamë maksimale, por edhe atyre që punojnë në mjedise urbane të mbingarkuara që kanë nevojë për dimensione kompakte dhe shkathtësi.
Kia PV5 është vetëm hapi i parë. PV7 është planifikuar të lansohet në vitin 2027, ndërsa PV9 do të mbërrijë në vitin 2029. /Telegrafi/