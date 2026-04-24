Porsche prezanton veturën më të fuqishme të të gjitha kohërave
Porsche po hyn në fazën tjetër të strategjisë së saj për automjetet elektrike dhe Cayenne Electric po e udhëheq këtë.
Pasi prezantoi SUV-in standard në fillim të këtij viti, prodhuesi i veturave tani po debuton me një variant më të fokusuar në dizajn: Cayenne Coupe Electric.
Është në thelb i njëjti automjet si Cayenne Electric standard.
Dallimi është pothuajse tërësisht në stil.
Coupe paraqet një pamje të jashtme më elegante dhe më dalluese.
Performanca e Cayenne Coupe është e vështirë të injorohet. Me deri në 1,156 kuaj fuqi dhe një shpejtësi nga 0 në 100 km/h prej rreth 2.5 sekondash, Cayenne Coupe Electric është Porsche më e fuqishme në prodhim e ndërtuar ndonjëherë, duke tejkaluar edhe Taycan Turbo GT.
Mekanikisht, ai pasqyron modelin standard.
Një arkitekturë 800 volt mbështet shpejtësi karikimi deri në 400 kilovat, duke lejuar një karikim prej 10–80 përqind në vetëm 16 minuta.
Cayenne Coupe Electric do të debutojë në Panairin e Automobilave në Pekin të këtij viti. Çmimi nuk është njoftuar ende, por bazuar në tregun gjerman, pritet të fillojë nga rreth 110,000 euro. /Telegrafi/