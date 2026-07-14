Polonia thotë se “ka kapur” një aeroplan rus mbi Detin Baltik – i thanë se “duhej të largohej nga zona”
Avionët luftarakë polakë “kanë kapur” të martën një aeroplan zbulues rus në ujërat ndërkombëtare mbi Detin Baltik, tha ministri i Mbrojtjes, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz në një konferencë për shtyp.
"Kjo është përpjekja e parë ruse në një kohë të gjatë për t'iu afruar kufirit tonë detar me qëllim që të hetojë sistemet tona të mbrojtjes ajrore", tha ai, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Përgjimi tregon se Rusia "po kryen vazhdimisht luftë hibride, po kryen zbulim dhe është armiqësore ndaj të gjitha vendeve të aleancës së Atlantikut të Veriut", shtoi ai.
Incidenti ndodhi rreth 30 kilometra (18 milje) nga Ustka, një qytet në bregdetin baltik të Polonisë, sipas ministrit.
Dy avionë luftarakë polakë vendosën kontakt me një aeroplan zbulues rus Il-20, duke sinjalizuar se duhet të largohej nga zona.
Avioni më pas u zhvendos në drejtim të Rusisë, tregoi ministri.
Polonia, një shtet anëtar i NATO-s dhe BE-së, e ka akuzuar shpesh Rusinë për "kërcënime hibride" që nga agresioni i plotë i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022. /Telegrafi/