Polonia paralajmëron se Rusia kërkon të shfrytëzojë tensionet në Ukrainë me operacione sabotimi
Shërbimet speciale polake po përgatiten për operacione të mundshme sabotimi ruse që synojnë të nxisin tensionet midis polakëve dhe ukrainasve, tha të mërkurën Tomasz Siemoniak, ministër përgjegjës për shërbimet speciale, për Radion RMF FM.
Marrëdhëniet midis Polonisë dhe Ukrainës janë përkeqësuar pas vendimit të presidentit Karol Nawrocki për t'i hequr presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky nderin më të lartë shtetëror të Polonisë, për shkak të një mosmarrëveshjeje mbi emërtimin e një njësie të ushtrisë ukrainase sipas emrit të kryengritësve të fajësuar për masakrimin e polakëve gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Siemoniak tha se lufta ruse e informacionit kundër Polonisë ishte intensifikuar në javët e fundit, me troll dhe robotë që kërkojnë të amplifikojnë mosmarrëveshjet dhe të ndikojnë në hapësirën online të Polonisë, transmeton Telegrafi.
"Ëndrra e Rusisë, ëndrra e shërbimeve ruse, ishte dhe është tensioni më i madh i mundshëm midis Polonisë dhe Ukrainës", tha Siemoniak.
I pyetur për mundësinë e një provokimi rus, përfshirë një sulm që synon ukrainasit në Poloni që mund të nxisë më tej ndjenjën publike, Siemoniak tha se skenarë të tillë ishin plotësisht të besueshëm.
"Ne vërejmë interesin e njerëzve që janë të porositur nga shërbimet ruse në objekte të ndryshme që janë të rëndësishme nga pikëpamja polako-ukrainase", tha Siemoniak.
Ai shtoi se interesi nuk kufizohej vetëm në objektet ushtarake, infrastrukturën kritike dhe vendet e përfshira në mbështetjen ushtarake për Ukrainën, por shtrihej edhe në organizatat e ndihmës dhe vende të tjera të lidhura me bashkëpunimin polako-ukrainas.
Ai tha se autoritetet nuk po sugjeronin se ndonjë komplot specifik ishte i afërt, por duhej të parashikonin përpjekjet e Rusisë për të shfrytëzuar tensionet aktuale.
Në një kuptim më të gjerë, Siemoniak tha se agjencitë perëndimore të inteligjencës janë të shqetësuara për rrezikun e sulmeve hibride ruse, apo edhe kinetike, kundër Polonisë dhe shteteve baltike.
"Rusia ka një arsenal veprimesh të tilla dhe... po i përgatit ato. Ne duhet të marrim në konsideratë mundësi të ndryshme", tha ai. /Telegrafi/