Policia në Mitrovicë arreston tre persona për vjedhje të veturës
Policia e Mitrovicës ka arrestuar tre persona të dyshuar për vjedhje të një veture, njofton zyrtarisht Policia e Kosovës.
Rreth orës 08:00, njësitë policore janë njoftuar për vjedhjen e një veture në rrugën “Hoxhe Kadri Prishtina” në Mitrovicë.
Pas ndërmarrjes së veprimeve operative dhe hetimore, policia ka lokalizuar veturën e vjedhur dhe ka arrestuar tre personat e dyshuar për bashkëkryerje të veprës penale.
Pas intervistimit dhe procedurave të tjera policore, me urdhër të prokurorit, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt. Kundër tyre është inicuar rasti penal “Vjedhje e rëndë”.
Policia nënvizon përkushtimin e saj për reagim të shpejtë dhe procedura të rregullta hetimore ndaj veprimeve kriminale në qytet. /Telegrafi/
