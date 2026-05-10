Një person është ndaluar nga policia në rrugën Stublinë–Pogragjë, nën dyshimin për kalim të paautorizuar të kufirit.

Sipas njoftimit policor, rasti ka ndodhur të shtunën rreth orës 23:10, kur njësiti policor ka ndaluar një automjet me targa të Francës, të drejtuar nga një i dyshuar mashkull kosovar.

Dyshohet se i njëjti ka kaluar kufirin ilegalisht, pasi më herët në pikën kufitare SPK “Dheu i Bardhë” i është refuzuar hyrja në Republikën e Kosovës për shkak të mungesës së lejes së qarkullimit të veturës.

Me urdhër të prokurorit, vetura është konfiskuar dhe dërguar në terminalin doganor “Dheu i Bardhë”, ndërsa i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt. /Telegrafi/

