Policia britanike kundër terrorizmit merr përsipër hetimin për vdekjen e Anne Widdicombe
Policia britanike kundër terrorizmit po udhëheq tani hetimin për vdekjen e Ann Widdecombe, pas "informacioneve dhe provave të reja", thanë oficerët.
Një 28-vjeçar britanik i bardhë nga Rotherham, South Yorkshire, u arrestua fillimisht me dyshimin për vrasje të shtunën, por tani është riarrestuar me dyshimin për kryerje, përgatitje ose nxitje të akteve terroriste, transmeton Telegrafi.
"Ne po ndjekim pista të shumta hetimi për të përcaktuar motivimin për këtë sulm", tha kreu i policisë kundër terrorizmit, Laurence Taylor.
Të enjten, 78-vjeçarja Widdecombe, një ish-ministre Konservatore dhe më vonë zëdhënëse e Reformës, u gjet e vdekur në shtëpinë e saj në Haytor, Devon, pasi kishte pësuar lëndime të rënda.
Vdekja e saj shkaktoi një kërkim që rezultoi në arrestimin e të dyshuarit rreth orës 21:00 të së shtunës.
Policia kundër terrorizmit (CTPSE) tha se informacione të reja "kanë dalë në dritë gjatë asaj që ka qenë një hetim dinamik dhe kompleks".
Taylor tha se arrestimi i ri bazohet në "progresin e bërë nga kolegët tanë në policinë e Devonit dhe Cornwall-it".
"Prioriteti ynë është përparimi i shpejtë i këtij hetimi, me të gjitha kapacitetet që kemi në dispozicion. Nëse dikush ka ndonjë informacion, ju lutemi ta ndani atë me policinë", shtoi ai.
Sekretarja e Brendshme, Shabana Mahmood tha se do të përditësonte Dhomën e Komunave në lidhje me hetimin e policisë më vonë të hënën pasdite.
"Mendimet e mia sot mbeten me familjen dhe miqtë e Ann, dhe të gjithë ata që e donin atë", tha ajo në një postim në X.
Njoftimi vjen pasi i dyshuari në hetim u pa në pamjet e kamerave të sigurisë duke u futur në një makinë në Yorkshire, disa orë para se ish-ministrja konservatore të mendohet se është sulmuar në shtëpinë e saj në Devon.
Burri, i veshur me një këmishë të bardhë dhe pantallona të shkurtra, mund të shihet duke hyrë në një automjet të kuq jashtë një shtëpie në Rotherham me një objekt të gjatë që duket se i del nga xhepi i pantallonave të shkurtra, në pamjet e regjistruara në orën 07:51 të mërkurën, të raportuara për herë të parë nga Sun.
Distanca midis shtëpisë së Widdecombe dhe Rotherham, ku u arrestua 28-vjeçari, është rreth 430 km - rreth katër orë e gjysmë me makinë.
Të paktën dy automjete policie u panë të parkuara jashtë një prone në Rotherham që besohet të jetë e lidhur me hetimin të dielën, e cila u rrethua ndërsa oficerët dhe ekipet mjeko-ligjore punuan në vendngjarje.
Duke folur për BBC News në të njëjtën ditë, një fqinj tha: "Po gatuaja diçka në kuzhinë dhe shikova nga dritarja, pati shumë të shtëna, dhe kishte policë të armatosur në shteg dhe ata thjesht hynë në shtëpi dhe nxorën [të dyshuarin] jashtë".
Një fqinj tjetër tha se policia hoqi një makinë të kuqe nga rruga.
Më herët të dielën, policia e Devon dhe Cornwall kishte thënë se nuk kishte "asgjë që të sugjeronte" se vrasja ishte e motivuar politikisht.
Ndihmës shefi i policisë (ACC) Matt Longman kishte thënë se oficerët mbetën "mendjehapur" në lidhje me një motiv të mundshëm dhe se nuk mendohej të kishte ndonjë kërcënim për publikun e gjerë.
Policia e Devonit dhe Cornwallit më parë tha se besonte që Widdecombe u sulmua të mërkurën rreth orës 12:30 dhe që atëherë kishte marrë më shumë se 120 raportime informacioni pas një apeli publik.
Gjatë javëve në vijim do të ketë një prani të "rritur" të policisë në zonën lokale, shtoi ACC Longman.
Widdecombe shërbeu si deputete konservatore për Maidstone për 23 vjet, duke mbajtur role ministrore në qeverinë e John Major midis viteve 1994 dhe 1997.
Pas largimit të saj nga Dhoma e Komunave në vitin 2010, Widdecombe u shfaq në emisionin Strictly Come Dancing të BBC-së atë vit dhe ishte nënkampione në Celebrity Big Brother tetë vjet më vonë.
Ajo iu bashkua Partisë Brexit në vitin 2019, ku përfaqësoi Anglinë Jugperëndimore si eurodeputete e saj nga viti 2019 deri në vitin 2020.
Të dielën, rreth 40 persona u mblodhën në Haytor Vale për t'i bërë homazhe Widdecombe, përfshirë figura të larta të Reformës.
Zëvendëskryetari i Reform UK, Richard Tice, tha se kishte folur me Widdecombe të hënën e kaluar dhe se "pothuajse u rrëzua nga tronditja dhe tmerri" kur dëgjoi për vdekjen e saj.
"Kemi humbur një kolos të vërtetë, një legjendë në të gjithë jetën tonë", i tha ai turmës.
Kryeministri Keir Starmer gjithashtu i bëri homazhe Widdecombe javën e kaluar, duke e përshkruar vdekjen e saj si një "humbje të rëndësishme", ndërsa u bëri thirrje njerëzve të "ngrihen mbi" dallimet politike.
Lideri konservator Kemi Badenoch e përshkroi Widdecombe si një "grua shumë argëtuese dhe energjike", duke shtuar se "zemra e saj po thyhet për familjen [e Widdecombe]".
Lideri i Reform UK, Nigel Farage, i cili vizitoi Dartmoor për t'i bërë homazhe 78-vjeçares, e përshkroi atë si një "individ të shquar" dhe "mbrojtësen më të zjarrtë të lirisë së fjalës". /Telegrafi/