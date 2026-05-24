Polestar rikthen butonat fizikë: Shoferët janë lodhur nga ekranet me prekje
Blerësit e veturave po lodhen qartë nga ekranet me prekje, prandaj gjithnjë e më shumë prodhues po rikthejnë kontrollet fizike.
Polestar u lansua me një interier jashtëzakonisht minimal, me pothuajse gjithçka që kontrollohet përmes ekranit qendror me prekje (përveç butonit të volumit).
Por tani, edhe marka suedeze e automjeteve elektrike po tërhiqet nga kjo qasje.
CEO i Polestar, Michael Lohscheller, tha se kompania mban kontakt të ngushtë me klientët dhe reagimet kanë qenë mjaft të drejtpërdrejta: njerëzit duan më shumë butona.
"Klientët janë shumë të hapur në lidhje me kontrollet prekëse. Ata thonë duam më shumë butona. Është kaq e thjeshtë. Dhe po, do të bëjmë butona", deklaroi Lohscheller.
Përditësimi i parë thuhet se do të vijë me një version të rifreskuar të Polestar 3 vitin e ardhshëm. /Telegrafi/