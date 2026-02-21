Po sikur Trump të kishte lindur në vende të tjera - videoja me Al bëhet virale
Një video e re e gjeneruar nga Inteligjenca Artificiale që e imagjinon presidentin e SHBA-së Donald Trump sikur të kishte lindur në vende tjera është bërë virale në rrjete sociale.
Klipi përdor Al të përparuar për të transformuar fytyrën, veshjet dhe mjedisin përreth Trumpit për t'iu përshtatur kulturës së kombeve të ndryshme - një trend që i ka argëtuar dhe intriguar përdoruesit në të gjithë botën.
Mbishkrimi i videos thotë: “Po sikur Donald Trump të kishte lindur në vende të ndryshme?”, duke shkaktuar një sërë reagimesh, shakash dhe memesh rreth asaj se si mund të dukej dhe të sillej ish-presidenti në rast se do t’i përkiste një nacionaliteti tjetër.
Shikuesit vlerësuan kreativitetin dhe realizmin e videos, me shumë që e quajtën versionin nigerian dhe italian më argëtues.
Ndërsa ky trend vazhdon të përhapet nëpër platforma, ai nxjerr në pah si fuqinë e shprehjes krijuese të drejtuar nga Al, ashtu edhe bisedën e vazhdueshme rreth ndikimit të teknologjisë në perceptimin publik dhe integritetin e informacionit. /Telegrafi/