“Po, kam shkelur mbi të”, ylli i Gironës pranon se bëri faull ndaj Koundes te goli i fitores
Ylli i Gironës, Claudio Echeverri, ka pranuar se mund të ketë bërë faull ndaj Jules Kounde gjatë aksionit të golit vendimtar të Fran Beltran në derbin e nxehtë katalanas të hënën.
Barcelona mbeti e zemëruar pasi goli në minutën e 86-të u pranua pavarësisht kontrollit nga VAR, duke u mposhtur 2-1 në ‘Estadi Montilivi’.
Ky rezultat bën që skuadra e Hansi Flick të mbetet dy pikë pas Real Madridit në garën për titull, ndërsa gabimi i penalltisë nga Lamine Yamal u duk i kushtueshëm në një natë të mbushur me polemika.
I huazuar nga Manchester City, Echeverri luajti një rol qendror në golin kontestues të fundit për Gironën.
Me rezultatin 1-1, i riu argjentinas sfidoi Kounden, duke i dhënë mundësi Beltranit të shënonte golin vendimtar në minutën e 86-të.
Vetë Echeverri ishte i sinqertë kur foli për mediat, duke pranuar se kishte pasur kontakt me mbrojtësin francez gjatë tranzicionit me shpejtësi të lartë.
“Po, i shkela këmbën Koundes, por po vrapoja me shpejtësi dhe nuk e bëra me qëllim. Nëse gjyqtari do ta kishte dhënë si faull, do ta kuptoja”, ka deklaruar Echeverri.
Vitor Reis wins the ball from an aerial duel. Echeverri picks it up, glides past Kounde (wins the ball), and creates the goal that sinks Barcelona.
Barcelona met a fully unlocked Echeverri. In just 17 minutes, he lifted Girona's entire attack. Electric.pic.twitter.com/ygZ8WnB74g
— Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) February 16, 2026
Kjo humbje shënon një ndryshim të rëndësishëm në garën për titullin në La Liga, pasi Barcelona tani ndodhet dy pikë pas rivalëve të përjetshëm, Real Madrid.
Pas humbjes së fundit 4-0 ndaj Atletico Madrid në Kupën e Mbretit, dy humbjet radhazi kanë ngritur pyetje serioze mbi qëndrueshmërinë mentale të skuadrës së Flick.
Mungesa e finalizimit të saktë, e ilustruar nga problemet e pazakonta të Yamal, ka rikthyer momentumin te kryeqytetasit./Telegrafi/