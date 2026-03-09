PLD: Të reagohet urgjent ndaj vendimit të KRRE-së për çmimet e derivateve, Qeveria e papërgatitur për këtë gjendje
Partia Liberale Demokratike bën thirrje për një reagim urgjent dhe efikas nga institucionet kompetente pas vendimit të fundit të Komisionit Rregullator të Energjisë për të rritur çmimin e naftës dhe derivateve të naftës, me qëllim lehtësimin e barrës mbi qytetarët.
Vendimi i KRRE-së nuk është surprizë, duke marrë parasysh ngjarjet në Lindjen e Mesme dhe ndërhyrjen ushtarake në Iran, e cila prek edhe vendet fqinje.
Megjithatë, PLD kritikon mënyrën se si po reagon Qeveria, duke vlerësuar se po vepron e papërgatitur megjithëse dhjetë ditë më parë pretendoi se nuk kishte rrezik për vendin.
Duke pasur parasysh se një fuçi naftë bruto në bursat botërore tashmë tejkalon 100 dollarë, PLD i bën thirrje Qeverisë, Ministrisë së Energjisë dhe institucioneve të tjera kompetente të marrin masa specifike për të mbështetur qytetarët.
Partia bën thirrje për një ulje të përkohshme të akcizës për importet e karburanteve dhe futjen e subvencioneve dhe masave shtesë, me qëllim zbutjen e shpejtë të tronditjes së çmimeve, veçanërisht në kushtet e inflacionit të lartë dhe çmimeve në rritje të vazhdueshme.