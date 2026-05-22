Toshkovski: Tragjeditë të mos përsëriten, jeta njerëzore është përparësia jonë më e lartë
Ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski, nënshkroi sot një Memorandum Bashkëpunimi midis Ministrisë së Brendshme dhe Fondacionit Frosina Kulakova, i themeluar në nder të Frosina Kulakova, e cila humbi jetën tragjikisht në një kalim për këmbësorë në Bulevardin "Aradhat Partizane", ndërsa kalonte në semafor të gjelbër.
Memorandumi përcakton një kornizë për bashkëpunim të përbashkët në drejtim të përmirësimit të sigurisë në trafik, rritjes së ndërgjegjësimit publik, forcimit të mekanizmave parandalues dhe përmirësimit të trajtimit institucional të viktimave dhe familjeve të tyre.
"Kjo përfaqëson një vendosmëri të përbashkët që tragjeditë të mos përsëriten, që jeta njerëzore të jetë përparësia më e lartë dhe që institucionet, së bashku me sektorin civil, të krijojnë një sistem më të fortë dhe më efikas të parandalimit, mbrojtjes dhe mbështetjes", theksoi Ministri Toshkovski.
Bashkëpunimi parashikon organizimin e fushatave të përbashkëta për të rritur ndërgjegjësimin për sigurinë në trafik, për të forcuar mekanizmat parandalues, për të mbështetur viktimat dhe familjet e tyre, si dhe për të promovuar besimin në veprimin institucional./Telegrafi/