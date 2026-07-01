Plas sherri te Belgjika! Dy yjet përplasen në mes të ndeshjes
Leandro Trossard u përfshi në një përplasje të ashpër me bashkëlojtarin e tij gjatë ndeshjes së Belgjikës ndaj Senegalit në Kupën e Botës 2026.
Ylli i Arsenalit u pa duke debatuar me mesfushorin e Aston Villës, Youri Tielemans, në mesin e pjesës së dytë, teksa Belgjika ishte në disavantazh 2-0 përballë kombëtares afrikane.
Dy futbollistët u përplasën gjatë ndërprerjes për hidratim, me tensionet që duket se lidhen me situatën e vështirë në të cilën ndodhej Belgjika.
Debati mes tyre u përshkallëzua deri në atë pikë sa Romelu Lukaku dhe Nicolas Raskin u detyruan të ndërhynin për t'i ndarë dhe për të qetësuar situatën.
Belgium are falling apart!
Meanwhile Tielemans and Trossard are fighting against each other during the hydration break pic.twitter.com/mUoOFrY3wm https://t.co/LlK8uZ1Zo1
— Rk (@RkFutbol) July 1, 2026
Pamjet e incidentit u përhapën shpejt në rrjetet sociale, ndërsa tifozët mbetën të habitur duke parë dy bashkëlojtarë të kombëtares belge të përplaseshin mes tyre në mes të ndeshjes.
Belgjika ia doli të rikthehet pas disavantazhit prej dy golave duke shënuar dy gola të shpejtë me Romelu Lukakun dhe Youri Tielemans për ta çuar ndeshjen në vazhdime./Telegrafi/