Plani për ndalimin e rrjeteve sociale për fëmijët pritet të hasë në pengesa ligjore në Gjermani
Një plan për ndalimin e rrjeteve sociale për fëmijët në Gjermania pritet të hasë në pengesa të shumta ligjore, sipas një raporti të fundit parlamentar.
Dokumenti thekson se ligjet e Bashkimi Evropian kanë përparësi ndaj atyre kombëtare, duke e bërë të vështirë zbatimin e një ndalimi të tillë.
Po ashtu, e drejta kushtetuese e prindërve për edukimin e fëmijëve mund të përbëjë një tjetër sfidë.
Disa shtete federale kanë propozuar ndalimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 14 vjeç dhe kufizime deri në 16 vjeç.
Megjithatë, raporti vlerëson se masa të tilla do të jenë të vështira për t’u zbatuar edhe për shkak se platforma si TikTok dhe Meta Platforms operojnë nga vende të tjera të BE-së.
Çdo konflikt ligjor për këtë çështje pritet të trajtohet nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë. /Telegrafi/