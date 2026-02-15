Plani izraelit për të regjistruar tokat e Bregut Perëndimor si 'pronë shtetërore' është 'aneksim de facto' - thotë Autoriteti Palestinez
Autoriteti Palestinez të dielën paralajmëroi se një vendim i qeverisë izraelite për të regjistruar zona të mëdha të Bregut Perëndimor si "pronë shtetërore" përbën një "aneksim de facto" të territorit të pushtuar dhe një shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
Në një deklaratë të transmetuar nga agjencia zyrtare e lajmeve Wafa, Autoriteti tha se masa izraelite përbën "një shkelje të hapur të së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutave të legjitimitetit ndërkombëtar" dhe përbën një kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ai e përshkroi masën si një "aneksim de facto të tokës së pushtuar palestineze" dhe një nisje zyrtare të planeve të aneksimit që synojnë konsolidimin e pushtimit përmes zgjerimit të paligjshëm të vendbanimeve.
Sipas tij, kjo gjithashtu përbën "një ndërprerje të marrëveshjeve të nënshkruara dhe bie ndesh qartë me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, veçanërisht Rezolutën 2334, e cila e konsideron të gjithë aktivitetin e vendbanimeve në të gjithë territorin e pushtuar palestinez, përfshirë Jerusalemin Lindor, si të paligjshëm".
Autoriteti theksoi se veprimet e njëanshme izraelite "nuk do të jepnin legjitimitet mbi tokën palestineze dhe nuk do të ndryshonin statusin ligjor dhe historik të Bregut Perëndimor, përfshirë Jerusalemin Lindor dhe Gazën si territor të pushtuar sipas së drejtës ndërkombëtare".
Ai i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare, veçanërisht Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe administratës amerikane, që të ndërhyjnë menjëherë për të ndaluar masat izraelite dhe për të detyruar Tel Avivin të zbatojë ligjin ndërkombëtar për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm.
Ky veprim ishte pjesë e një sërë masash të miratuara nga Kabineti i Sigurisë i Izraelit javën e kaluar që synonin zgjerimin e ndërtimit të vendbanimeve të paligjshme dhe rritjen e kontrollit të Tel Avivit në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Sipas mediave izraelite, masat përfshijnë shfuqizimin e një ligji që ndalonte shitjen e tokës në Bregun Perëndimor te kolonët e paligjshëm izraelitë, hapjen e të dhënave të pronësisë së tokës dhe zhvendosjen e autoritetit për lejet e ndërtimit në një bllok vendbanimesh pranë Hebronit nga një komunë palestineze në administratën civile të Izraelit.
Izraeli ka intensifikuar operacionet në Bregun Perëndimor, përfshirë Jerusalemin Lindor, që nga nisja e luftës në Gaza më 8 tetor 2023.
Palestinezët e shohin përshkallëzimin - duke përfshirë vrasjet, arrestimet, zhvendosjen dhe zgjerimin e vendbanimeve - si një hap drejt aneksimit formal të territorit. /Telegrafi/