Plagoset një person në Kamëz, dërgohet për trajtim në spital
Një plagosje raportohet të ketë ndodhur në Kamëz, ku një person ka mbetur i plagosur.
Sipas informacionit fillestar, Spitali i Traumës është njoftuar për rastin e ndodhur megjithatë, mësohet se i plagosuri ka shkuar në një spital privat për trajtim mjekësor.
Policia ka mbërritur në vendngjarje për të sqaruar rrethanat dhe motivet e ngjarjes, raporton euronews.al.
Njoftimi zyrtar i policisë:
Rreth orës 13:40, është paraqitur për mjekim në spital shtetasi J. M., rreth 30 vjeç, i dëmtuar në dorë, jashtë rrezikut për jetën.
Paraprakisht dyshohet se ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur “Trekatshet” Kamëz.
Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të rastit dhe dokumentimin e plotë të tij.
