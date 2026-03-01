Pitonë gjigantë në rrugët e përmbytura të Indonezisë, publikohen pamjet
Një piton gjigant u pa nëpër rrugët e përmbytura të Balit, pasi tre ditë shira të pandërprerë i transformuan rrugët e ishullit në kanale ujore.
Banorët dhe turistët e qytetit indonezian panë gjarpërinj gjigantë, disa prej të cilëve thuhet se arrinin deri në pesë metra gjatësi, duke u shfaqur në ujërat e përmbytjeve.
Videot e filmuara nga banorët nga ballkonet e tyre tregojnë zvarranikët gjigantë që lundrojnë nëpër rrugët dhe oborret e përmbytura.
Endonezya’nın Bali Adası’nda 3 gündür aralıksız devam eden yağışların ardından göle dönen sokaklarda boyu 5 metreye varan piton yılanları görülmeye başlandı. pic.twitter.com/YJ1xmhyY01
— KIT Ajans (@KitAjans) February 25, 2026
Bali është shtëpia e disa llojeve të gjarpërinjve të mëdhenj, veçanërisht pitonit rrjetëzor, i cili është vendas në Indonezi dhe gjendet zakonisht në të gjithë ishullin.
Shirat e rrëmbyeshëm, të cilët vazhduan pothuajse pa ndërprerje për tre ditë, rritën nivelet e ujit aq sa përmbytën shtëpitë.
Rrugët kryesore në disa qytete dhe fshatra u bënë të pakalueshme.
Ekipet e emergjencës janë vendosur për të ndihmuar të prekurit nga përmbytjet dhe për të siguruar zonat më të cenueshme.
Deri më tani nuk është raportuar asnjë rast kafshimi nga gjarpërinjtë. /Telegrafi/