Një piton gjigant u pa nëpër rrugët e përmbytura të Balit, pasi tre ditë shira të pandërprerë i transformuan rrugët e ishullit në kanale ujore.

Banorët dhe turistët e qytetit indonezian panë gjarpërinj gjigantë, disa prej të cilëve thuhet se arrinin deri në pesë metra gjatësi, duke u shfaqur në ujërat e përmbytjeve.

Videot e filmuara nga banorët nga ballkonet e tyre tregojnë zvarranikët gjigantë që lundrojnë nëpër rrugët dhe oborret e përmbytura.



Bali është shtëpia e disa llojeve të gjarpërinjve të mëdhenj, veçanërisht pitonit rrjetëzor, i cili është vendas në Indonezi dhe gjendet zakonisht në të gjithë ishullin.

Shirat e rrëmbyeshëm, të cilët vazhduan pothuajse pa ndërprerje për tre ditë, rritën nivelet e ujit aq sa përmbytën shtëpitë.

Rrugët kryesore në disa qytete dhe fshatra u bënë të pakalueshme.

Ekipet e emergjencës janë vendosur për të ndihmuar të prekurit nga përmbytjet dhe për të siguruar zonat më të cenueshme.

Deri më tani nuk është raportuar asnjë rast kafshimi nga gjarpërinjtë. /Telegrafi/

