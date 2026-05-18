Pite krokante me kungullesha dhe djathë dhie
Një recetë e shpejtë në furrë, mes pites së lehtë dhe omëletës së pjekur, ideale për mëngjes, darkë ose ushqim me vete
Fritata italiane është diçka mes një piteje të lehtë dhe një omëlete të pjekur, ndërsa mielli i misrit i jep strukturë më të qëndrueshme dhe shije pak rustike. Mund ta shërbeni të ngrohtë me kos, ose të ftohtë si ushqim praktik për ta marrë me vete.
Përbërësit:
▪ 3 kungullesha mesatare
▪ 4 vezë
▪ 150 g djathë dhie
▪ 120 g miell misri
▪ 150 ml kos
▪ 50 ml vaj
▪ 1 qepë e vogël
▪ 1 thelb hudhre
▪ 1 lugë e vogël pluhur për pjekje
▪ kripë dhe piper sipas shijes
▪ majdanoz i grirë, sipas dëshirës
Përgatitja:
Grijini kungulleshat në rende, kriposini lehtë dhe lërini për disa minuta, pastaj shtrydhini mirë për t’ua larguar lëngun e tepërt. Qepën dhe hudhrën grijini imët, ndërsa djathin e dhisë priteni në kubikë të vegjël.
Rrihni vezët, shtoni kosin dhe vajin, pastaj përzieni miellin e misrit dhe pluhurin për pjekje. Shtoni kungulleshat, qepën, hudhrën, majdanozin e grirë, kripën dhe piperin, pastaj përziejini mirë derisa masa të bëhet e njëtrajtshme.
Hidheni masën në një tepsi të madhe të shtruar me letër për pjekje dhe shpërndajeni në një shtresë të hollë. Sipër vendosni kubikët e djathit të dhisë dhe shtypini lehtë në masë.
Piqeni rreth 35 minuta në 200 gradë Celsius, derisa fritata të marrë ngjyrë të artë më të errët në skaje. Lëreni të ftohet pak, pastaj priteni në katrorë më të mëdhenj dhe shërbejeni.
Ju bëftë mirë, - transmeton Telegrafi.