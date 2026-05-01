Sekreti i skarës së mirë: Shenja që tregon se prushi është gati për mish
Shumëkush nxiton ta vendosë mishin sapo flaka ndizet, por shija e vërtetë nis vetëm kur zjarri qetësohet dhe mbetet prushi i fortë e i qëndrueshëm
Ditët me diell dhe festat, për shumë njerëz, nënkuptojnë vetëm një gjë: ka ardhur koha për skarë. Megjithatë, ndonëse shumica e vëmendjes zakonisht shkon te mishi, marinada dhe erëzat, ata që e njohin mirë skarën thonë se çelësi i shijes së përsosur fshihet te zjarri dhe te prushi i përgatitur si duhet.
Shumë njerëz bëjnë një gabim të madh: e vendosin mishin shumë herët në zgarë, kur flaka është ende e fortë. Rezultati shpesh është i njëjtë: mishi digjet nga jashtë, ndërsa brenda mbetet i papjekur.
Pikërisht për këtë arsye, nuk është më e rëndësishme flaka, por çasti kur zjarri shndërrohet në prush të vërtetë, transmeton Telegrafi.
Gabimi më i madh që bëhet më shpesh
Kur qymyri ose drutë sapo ndizen, flaka duket e fuqishme dhe shumëkush nxiton ta vendosë mishin mbi zgarë. Mirëpo, zjarri i fortë vetëm e djeg shtresën e jashtme të ushqimit, ndërsa pjesa e brendshme mbetet e papjekur mjaftueshëm.
Prandaj, duhet pritur derisa flaka të qetësohet dhe qymyri të marrë ngjyrë gri, të mbuluar lehtë me hi. Kjo është shenja se është krijuar një temperaturë e qëndrueshme dhe e përshtatshme për pjekje.
Shenja që tregon se skara është gati
Ekziston një truk i thjeshtë që përdoret shpesh nga ata që dinë ta përgatisin mirë skarën.
Kur mendoni se zjarri është gati, vendoseni pëllëmbën rreth 15 centimetra mbi zgarë dhe numëroni sa sekonda mund ta duroni nxehtësinë.
Nëse dorën mund ta mbani vetëm 2 sekonda, zjarri është tepër i fortë.
Nëse mund ta mbani 3 deri në 4 sekonda, temperatura është ideale për shumicën e mishrave.
Nëse mund ta mbani 5 deri në 6 sekonda, bëhet fjalë për temperaturë mesatare, të përshtatshme për pjekje më të ngadaltë.
Nëse mund ta mbani më gjatë se kaq, prushi ende nuk është mjaftueshëm i fortë për një skarë të mirë.
Pikërisht ato 3 deri në 4 sekonda konsiderohen momenti më i mirë për të vendosur në zgarë qebapët, qoftet, salsiçet dhe copat e mishit që kërkojnë nxehtësi të qëndrueshme.
Si duhet shpërndarë prushi
Një tjetër gjë e rëndësishme, të cilën fillestarët shpesh e anashkalojnë, është mënyra e shpërndarjes së prushit. Ai nuk duhet të shpërndahet njësoj në të gjithë sipërfaqen.
Më mirë është të krijohen dy zona: një zonë më e fortë, me më shumë prush, për pjekje më të shpejtë, dhe një zonë më e butë, me më pak nxehtësi, ku mishi mund të “pushojë” ose të piqet ngadalë, pa u djegur.
Ky truk është veçanërisht i rëndësishëm për mishin e pulës dhe për copat më të trasha të mishit, të cilat lehtë mund të digjen nga jashtë, ndërsa brenda të mbeten të papjekura.
Mishi nuk duhet kthyer vazhdimisht
Një nga gabimet më të mëdha gjatë pjekjes në skarë është kthimi i vazhdueshëm i mishit. Mishi piqet më mirë kur kthehet vetëm një herë, ose më së shumti dy herë.
Në këtë mënyrë ai i ruan lëngjet, mbetet më i butë dhe më i lëngshëm.
Një truk i vogël për shije më të mirë
Shumë njohës të skarës rekomandojnë që mbi prush të hidhet një degëz rozmarine ose pak dru nga pemët frutore, si qershia apo kumbulla. Tymi merr aromë të veçantë dhe mishit i jep shije më të pasur.
Po ashtu, para pjekjes, zgara mund të lyhet me gjysmën e një qepe të njomur në vaj. Kjo ndihmon që mishi të ngjitet më pak dhe njëkohësisht i jep aromë shtesë.
Sekreti i skarës së mirë nuk është vetëm te mishi
Sado e mirë të jetë marinada, pa prush të përgatitur si duhet nuk ka skarë të përsosur. Prandaj, para se mishi të vendoset mbi zgarë, duhet parë ngjyra e qymyrit dhe temperatura e zjarrit.
Momenti i duhur nuk është kur flaka është e madhe dhe e pakontrolluar, por kur zjarri qetësohet dhe mbetet prush i fortë, i qëndrueshëm, që e pjek mishin në mënyrë të barabartë dhe ia ruan lëngshmërinë. /Telegrafi/