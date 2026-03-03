Pilotin amerikan të rrëzuar në Kuvajt, banorët lokalë e ngatërrojnë me iranianin
Më 2 mars, një aeroplan luftarak amerikan u rrëzua në Kuvajt, por piloti arriti të hidhej me katapultë dhe të ulej në mënyrë të sigurt.
Banorët lokalë, duke e ngatërruar me një iranian, filluan ta kërcënonin me një shkop metalik.
“Mbrapa! Mbrapa! Ndalo!”, bërtiti piloti ndaj kuvajtianëve.
Njëri nga burrat me shkopin iu afrua dhe e ngriti atë, por kur piloti tha “amerikan” dhe tregoi shenjën e tij, ata e lanë të qetë.
Ky thuhet të jetë momenti kur një pilote amerikane zbret me parashutë në shkretëtirën e Kuvajtit, pas rrëzimit të aeroplanit të saj nga një ‘sulm miqësor’
Aeroplani luftarak ishte një nga tre F-15E Strike Eagle që u rrëzuan nga “zjarri miqësor” i aleatëve.
Ushtria amerikane konfirmoi se ai u rrëzua nga forcat e armatosura të Kuvajtit. Ngjarja ndodhi gjatë sulmit të Iranit në rajon me raketa balistike, dronë dhe aeroplanë luftarakë.
Sipas Komandës Qendrore Amerikane (CENTCOM), aeroplanët amerikanë u rrëzuan aksidentalisht nga sistemi i mbrojtjes ajrore i Kuvajtit.
Të gjashtë anëtarët e ekuipazhit arritën të hidhen me katapultë në mënyrë të sigurt dhe gjenden në gjendje të stabilizuar. /Telegrafi/