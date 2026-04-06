Piloti raportoi probleme me motorin, aeroplani i vogël bëri ulje emergjente në një autostradë të SHBA-së
Një aeroplan i vogël bëri një ulje emergjente pa probleme në një autostradë ndërshtetërore, duke i lënë shoferët e makinave të shtangur.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, aeroplani u nis nga New Jersey të shtunën në mëngjes në rrugën për në Indiana kur piloti raportoi probleme me motorin, sipas ABC7.
Transmetimet radio tregojnë se piloti ngurronte të ulej në rrugë, por nuk kishte zgjidhje tjetër.
Videoja tronditëse nga kamera e makinës së një dëshmitari tregoi aeroplanin duke fluturuar sipër kokës ndërsa zbriste në autostradën ndërshtetërore 78 në Allentown.
Ndërsa i afrohej tokës, aeroplani u përkul para dhe mbrapa, përpara se të ulej pa probleme në autostradë.
Në bordin e aeroplanit ishin një pilot 65-vjeçar nga Michigan dhe një pasagjere 34-vjeçare nga New Jersey.
Për fat të mirë, të dy personat në aeroplan mbetën të palënduar dhe asnjë shofer në rrugë nuk u lëndua, gjithashtu.
"Ishte një mrekulli e Pashkëve", tha Victor Machese, i cili dëshmoi uljen, për ABC7. /Telegrafi/