Të gjithë u evakuuan nga ndërtesa e një universiteti të Floridas ndërsa një zjarr i madh shpërtheu në kampus
Një zjarr i madh përfshiu një strukturë kyçe shkencore në një universitet të Floridas të shtunën pasdite, duke dërguar re tymi të mëdha në qiell dhe duke shkaktuar frikën e humbjes së dekadave të kërkimit.
Dyqind zjarrfikës me disa makina nxituan në vendngjarje nga e gjithë zona, përfshirë ekipet e Shpëtimit nga Zjarri i St. Petersburg, ndërsa flakët u panë duke shpërthyer nëpër çatinë e ndërtesës dykatëshe.
Zyrtarët e universitetit e identifikuan ndërtesën si Laboratorin e Shkencave Detare të universitetit, që besohet të jetë më shumë se 80 vjeç.
Flaka u përshkallëzua shpejt në një emergjencë të dytë alarmi, me dhjetëra njësi që reaguan.
Rrugët u mbyllën dhe zonat e sigurisë u krijuan për shkak të shqetësimeve se struktura mund të shembej plotësisht.
Studentët, stafi dhe vendasit panë me mosbesim ndërsa zjarri shkatërronte atë që shumë e përshkruan si zemrën e punës shkencore të kampusit.
"Të gjitha kërkimet dhe kimikatet tona ruhen atje, përfshirë atë që kërkohet në orët e kimisë", shkroi një student në internet, duke theksuar frikën për materialet e rrezikshme brenda ndërtesës.
Një tjetër paralajmëroi se dëmi mund të ishte i pakthyeshëm.
“Ndërtesa në flakë nuk ruan vetëm letër. Ajo ruan të gjitha llojet e mostrave… kërkime mbi uraganet, kërkime mbi baticat, kërkime mbi peshqit dhe ekologjinë”, tha studenti, duke përshkruar koleksionet e mbledhura gjatë viteve të punës në terren që 'nuk mund të zëvendësohen'.
Autoritetet konfirmuan se ndërtesa u evakuua dhe nuk janë raportuar të lënduar.
Megjithatë, zyrtarët e përshkruan incidentin si një situatë të mundshme rreziku për shkak të dhjetëra kimikateve të ruajtura brenda laboratorëve shkencorë.
Autoritetet thonë se struktura, e përshkruar si një pronë komerciale jo-rezidenciale, u evakuua shpejt.