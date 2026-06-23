Piloti amerikan i F-15 në Iran rrëfen përvojën e tij, thotë se pa dronë iranianë që mblidheshin në formacion 'kandil deti'
Një pilot aeroplani luftarak amerikan i shpëtuar nga forcat speciale pasi u rrëzua mbi Iranin në prill përshkroi një pamje tronditëse para se të hidhej nga aeroplani i tij: dronë të shumtë iranianë që qëndronin pezull në ajër, duke lëvizur si një i vetëm, në një formacion që i ngjante një kandil deti, sipas katër burimeve të njohura me çështjen.
Rrëfimi, i cili nuk është raportuar më parë, u nda nga piloti i F-15 me zyrtarët e inteligjencës gjatë një takimi informues pas incidentit.
Kjo menjëherë shkaktoi një stuhi debati brenda komunitetit të inteligjencës amerikane që ende nuk është zgjidhur, transmeton Telegrafi.
Nëse piloti e pa vërtet atë që përshkroi - një formacion që lëvizte në unison - do të ishte një përparim alarmues në aftësitë e dronëve iranianë.
"Dronë të shumtë të ndërlidhur dhe duke lëvizur si një i vetëm me dronë më të vegjël poshtë dronëve më të mëdhenj si këmbë", tha për CNN një nga burimet e njohura me rrëfimin e dëshmitarit të pilotit. "M*t i vërtetë alien".
Një burim tjetër i tha CNN se piloti përshkroi se kishte parë një "fushë minash dronësh" në ajër.
Ndërsa shkaku i saktë i rrëzimit të F-15 është ende duke u hetuar, raportet fillestare treguan se ishte e mundur që formacioni i dronëve t'i ketë mundësuar në një farë mënyre Iranit të rrëzonte aeroplanin amerikan, sipas dy burimeve.
Rrëzimi i aeroplanit luftarak F-15 shënoi herën e parë që një aeroplan amerikan është rrëzuar mbi Iranin gjatë konfliktit. /Telegrafi/