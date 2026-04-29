Pesë zakone që po ju plakin më shpejt, sipas ekspertit shëndetësor
Një kirurg i zemrës ka identifikuar pesë zakone që duhet t’i shmangni nëse dëshironi të ngadalësoni procesin e plakjes dhe potencialisht të zgjasni jetën tuaj — dhe, në mënyrë të veçantë, alkooli nuk përfshihet në këtë listë.
Dr. Jeremy London, i certifikuar në kirurgji të përgjithshme, kirurgji vaskulare dhe kirurgji torakale, i cili shpesh ndan këshilla në rrjetet sociale dhe në intervista, u pyet: “Cilat zakone duhet të shmangni që është provuar se përshpejtojnë plakjen?”
Ai identifikoi pesë faktorët e mëposhtëm:
Pirja e duhanit dhe përdorimi i cigareve elektronike;
Jeta sedentare (pa aktivitet fizik);
Obeziteti;
Stresi kronik;
Gjumi i dobët.
Dr. London tha: “I pari është mjaft i qartë: pirja e duhanit. Ajo ndikon negativisht pothuajse në çdo sistem të trupit. Edhe pirja në nivele të ulëta ndikon në jetëgjatësinë. I dyti është një stil jetese sedentare. Edhe nëse keni një program të rregullt ushtrimesh, nëse uleni për gjashtë apo tetë orë në punë, kjo ndikon në metabolizmin e glukozës dhe funksionin mitokondrial. Trupat tanë janë krijuar për të lëvizur.”
Dr. London e vendosi obezitetin të tretin në listën e tij: “Dhe nuk kam parasysh vetëm një numër në peshore. Po flas për shpërndarjen e yndyrës, veçanërisht yndyrën abdominale ose viscerale. Kjo është një faktor i njohur që nxit sëmundjet kronike.”
“Më pas vjen stresi kronik — dhe kam parasysh stres të nivelit të lartë: humbja e një pune, sëmundja kronike e një personi të afërt, stresi financiar, problemet në marrëdhënie, gjëra që nuk zhduken lehtë. Nivelet e larta dhe të vazhdueshme të kortizolit dhe hormoneve të tjera të stresit kanë ndikim negativ në shëndetin tuaj të përgjithshëm”.
Në fund, Dr. London theksoi “gjumin e dobët”, duke thënë: “Gjumi është absolutisht themelor për të gjithë ne. Kur flemë, trupi ynë rikuperohet dhe ka kohë të riparohet. Nëse trupi nuk riparohet siç duhet, atëherë rritet rreziku për sëmundje.”
Ai shtoi gjithashtu: “Të gjithë do të plakemi dhe kjo është e pashmangshme. Por mënyra se si plakemi është një zgjedhje.”
Megjithëse alkooli nuk ishte pjesë e listës së tij, Dr. London ka treguar më parë se e ka ndërprerë plotësisht konsumimin e alkoolit në vitin 2021, duke thënë se kjo e ka bërë të ndihet shumë më mirë dhe është një nga vendimet më të rëndësishme që ka marrë ndonjëherë. Ai u shpreh: “Alkooli është toksik për çdo qelizë të trupit. Mendoj se alkooli do të bëhet ‘duhani i ri’.”