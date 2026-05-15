MRI-ja e re zbulon detaje të syrit dhe trurit që deri tani ishin pothuajse të padukshme
Studiuesit kanë zhvilluar një lloj të ri antene për rezonancë magnetike, të frymëzuar nga metamaterialet, e cila mund të ndihmojë në kapjen e imazheve shumë më të qarta të zonave të trupit që deri tani kanë qenë të vështira për t’u parë me detaje
Sipas Max Delbrück Center, skanimet me MRI shpesh kanë vështirësi të prodhojnë pamje të qarta të indeve të thella ose të strukturave shumë delikate, siç janë disa rajone të trurit, syri dhe orbita. Studiuesit raportojnë se antena e re, e lehtë dhe e avancuar, mund të përmirësojë cilësinë e imazheve dhe të shkurtojë kohën e ekzaminimit, pa kërkuar ndryshime në aparatet ekzistuese të MRI-së.
Rezonanca magnetike është ndër mjetet më të rëndësishme të diagnostikimit në mjekësi. Megjithatë, kufizimi në disa raste nuk lidhet me vetë aparatin, por me pajisjen që dërgon dhe pranon sinjalet e radiofrekuencës. Antenat standarde, të njohura edhe si bobina të radiofrekuencës, shpesh nuk arrijnë të mbledhin sinjal të mjaftueshëm nga indet e thella ose nga zona me anatomi të ndërlikuar. Si pasojë, skanimet mund të zgjasin më shumë dhe imazhet mund të mos shfaqin detaje të rëndësishme.
Ekipi i udhëhequr nga Nandita Saha, doktorante në laboratorin Experimental Ultrahigh Field Magnetic Resonance të profesor Thoralf Niendorf në Max Delbrück Center, ka krijuar një antenë të re MRI-je, të bazuar në materiale të avancuara. Studimi është publikuar në revistën Advanced Materials, transmeton Telegrafi.
Niendorf dhe kolegët e tij bashkëpunuan me studiues nga Rostock University Medical Center, duke bashkuar fizikën e MRI-së, oftalmologjinë klinike dhe imazherinë translacionale. Ekipi i Rostockut po ndihmon gjithashtu në vlerësimin e teknologjisë për përdorim klinik.
“Duke përdorur koncepte nga metamaterialet, arritëm t’i drejtojmë fushat e radiofrekuencës në mënyrë më efikase dhe të tregojmë se si fizika e avancuar mund ta përmirësojë drejtpërdrejt imazherinë mjekësore”, thotë Niendorf, autori i lartë i punimit.
MRI-ja krijon imazhe duke dërguar sinjale radiofrekuence në trup dhe duke matur përgjigjen e indeve brenda një fushe të fuqishme magnetike. Sa më të forta të jenë sinjalet, aq më të qarta janë imazhet. Për ta përmirësuar këtë proces, studiuesit integruan metamateriale drejtpërdrejt në antenë.
Metamaterialet janë struktura të projektuara që mund të manipulojnë valët elektromagnetike në mënyra që materialet natyrore nuk mund ta bëjnë. Antena e re forcon sinjalet nga indet e synuara, rrit rezolucionin hapësinor, përmirëson qartësinë dhe përshpejton mbledhjen e të dhënave. E rëndësishme është se ajo funksionon me sistemet ekzistuese të MRI-së, prandaj spitalet nuk do të kishin nevojë për infrastrukturë krejtësisht të re.
Teknologjia u testua duke imazhuar syrin dhe zonën e orbitës te vullnetarët, në MRI me fushë magnetike 7.0 Tesla. Sipas profesor Oliver Stachs nga University Medicine Rostock, studimi ka rëndësi të veçantë për oftalmologjinë, sepse mundëson imazhe me rezolucion të lartë dhe detaje anatomike të syrit. Ai thotë se kjo teknologji mund të hapë një dritare të re për vëzhgimin e syrit dhe të proceseve fiziologjike e patologjike që më parë kanë qenë kryesisht të paarritshme.
Saha shton se e njëjta teknologji mund të përshtatet edhe për mbrojtjen e zonave të ndjeshme të trupit gjatë MRI-së, për shembull duke ulur ngrohjen e padëshiruar rreth implanteve mjekësore. Ajo mund të ndihmojë edhe në përqendrimin më të saktë të energjisë së radiofrekuencës për terapi të drejtuara nga MRI-ja në trajtimin e kancerit, përfshirë ngrohjen e kontrolluar të tumoreve ose ablacionin termik të indeve.
Ekzaminimet me MRI mund të jenë të gjata dhe të parehatshme për pacientët, sidomos kur duhen përsëritur sepse strukturat e rëndësishme nuk shihen mjaftueshëm qartë. Skanimet më të shkurtra do ta ulnin kohën që pacientët kalojnë brenda aparatit, ndërsa imazhet më të mprehta do t’u ndihmonin mjekëve të vendosin diagnoza me më shumë siguri.
Studiuesit tani po përgatisin studime më të mëdha në disa spitale dhe po e përshtatin dizajnin për organe të tjera, përfshirë zemrën dhe veshkat. /Telegrafi/