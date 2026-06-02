Kjo simptomë e këmbës nuk duhet injoruar, mund të tregojë probleme serioze shëndetësore
Kruarja e këmbëve më shpesh shoqërohet me shkaqe të padëmshme, siç është lëkura e thatë ose ndryshimet e motit. Megjithatë, nëse zgjat më shumë ose përsëritet shpesh, mund të tregojë probleme të caktuara shëndetësore që nuk duhen injoruar.
Kruarja e lëkurës herë pas here nuk është e pazakontë, por shqetësimi i vazhdueshëm, veçanërisht në këmbë dhe rreth kyçeve të këmbëve, nuk duhet injoruar. Në disa raste, mund të shoqërohet me sëmundje që kërkojnë diagnozë dhe trajtim në kohë.
Një gjendje që shpesh shoqërohet me kruarje të këmbëve është diabeti. Nivelet e larta të sheqerit në gjak për një kohë të gjatë mund të shkaktojnë ndryshime në lëkurë, dhe kruajtja shpesh ndodh në këmbë dhe shputa. Përveç kësaj, njerëzit me diabet mund të përjetojnë etje të shtuar, urinim të shpeshtë, lodhje, humbje peshe, probleme me shikimin dhe infeksione të shpeshta.
Kruarja e këmbëve dhe shputave të këmbëve mund të shoqërohet gjithashtu me sëmundje të mëlçisë. Kjo simptomë ndonjëherë shfaqet përpara se një person të vërejë shenja të tjera të sëmundjes. Mund të prekë vetëm pjesë të caktuara të trupit, por edhe të gjithë lëkurën, dhe shpesh është më e keqe natën ose në temperatura më të larta. Së bashku me kruajtjen, mund të shfaqen lodhje kronike, dobësi, humbje e oreksit, të përziera, të vjella dhe zverdhje e lëkurës dhe e të bardhës së syve.
Problemet me veshkat mund të shkaktojnë gjithashtu kruajtje të pakëndshme dhe të vazhdueshme. Ndërsa funksioni i veshkave bie, kjo simptomë mund të bëhet më e theksuar, veçanërisht tek njerëzit me sëmundje të avancuar. Përveç kruajtjes, mund të përjetoni ënjtje të këmbëve dhe kyçeve të këmbëve, lodhje, gulçim, gjak në urinë, dhimbje muskulore, dhimbje koke dhe çrregullime të gjumit.
Edhe pse kruarja e këmbëve nuk është gjithmonë shkak për shqetësim, prania e tyre afatgjatë, veçanërisht nëse shoqërohet me simptoma të tjera, nuk duhet injoruar. Nëse vini re ndryshime që nuk zhduken ose përkeqësohen, duhet të kërkoni ndihmë mjekësore për të përcaktuar shkakun e saktë të problemit.