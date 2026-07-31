Pse menstruacionet mund të jenë më të vështira në verë dhe si t’i lehtësoni simptomat
Temperaturat e larta nuk ndikojnë vetëm në energji dhe humor; kur përkojnë me ciklin menstrual, ato mund të shtojnë disa shqetësime që trupi i përjeton më fort
Temperaturat e larta mjaftojnë për të na bërë të ndihemi të lodhura, pa energji dhe jashtë ritmit të zakonshëm. Kur vala e të nxehtit përkon me menstruacionet, organizmi përballet me një ngarkesë të dyfishtë dhe ditët e ciklit mund të bëhen më të vështira.
Ndryshimet hormonale, të kombinuara me vapën, mund të theksojnë lodhjen, fryrjen, ngërçet, dhimbjet e kokës dhe ndjenjën e rëndesës.
Çfarë ndodh në trup?
Në temperatura të larta, organizmi përpiqet ta ruajë temperaturën e brendshme përmes djersitjes dhe zgjerimit të enëve të gjakut. Humbja e lëngjeve dhe e elektroliteve ndikon në qarkullim, energji dhe mirëqenien e përgjithshme.
Dehidrimi ul vëllimin e lëngjeve në trup dhe mund të favorizojë ngërçet muskulore, përfshirë edhe ato të mitrës. Së bashku me ndryshimet e nivelit të estrogjenit, ai mund t’i nxisë edhe dhimbjet e kokës dhe migrenën.
Për t’u mbrojtur nga humbja e lëngjeve, trupi mund të mbajë më shumë ujë, gjë që e shton fryrjen. Lodhja bëhet gjithashtu më e theksuar, sepse organizmi harxhon energji shtesë për t’u ftohur. Disa gra mund të vërejnë edhe gjakderdhje më të bollshme, veçanërisht në ditët e para të ciklit, transmeton Telegrafi.
Çfarë mund të ndihmojë?
Hidratimi është një nga hapat më të rëndësishëm. Uji duhet pirë rregullisht gjatë gjithë ditës, ndërsa në rast të djersitjes së shtuar mund të nevojitet edhe plotësimi i elektroliteve.
Në ushqim këshillohen produkte të pasura me ujë, hekur dhe magnez. Duhet kufizuar konsumimi i ushqimeve shumë të yndyrshme, të rënda ose të kripura, sepse mund ta shtojnë fryrjen dhe ndjenjën e parehatisë. Edhe kafeina dhe alkooli duhen konsumuar me masë, pasi mund ta favorizojnë dehidrimin.
Aktiviteti fizik nuk ka nevojë të ndërpritet, por stërvitjet intensive gjatë vapës mund ta mbingarkojnë organizmin. Më të përshtatshme janë ecja në mëngjes, joga, ushtrimet e shtrirjes, noti ose vrapimi shumë i lehtë.
Ndihmojnë gjithashtu rrobat e gjera dhe të ajrosura, prej pambuku ose liri, qëndrimi në ambiente të freskëta dhe shmangia e daljeve ndërmjet orës 11:00 dhe 17:00.
Kush duhet të tregojë më shumë kujdes?
Më të ndjeshme mund të jenë gratë me endometriozë, adenomiozë, anemi ose sindromën e vezoreve policistike – PCOS. Tek ato, temperaturat e larta mund të shtojnë dhimbjen në legen, fryrjen, lodhjen, marramendjen dhe gjakderdhjen menstruale.
Nuk duhet të neglizhohen gjakderdhja e papritur dhe jashtëzakonisht e bollshme, dhimbjet e padurueshme, humbja e vetëdijes ose dobësia e theksuar.
Kujdes kërkon edhe sindroma e shokut toksik, një gjendje e rrallë, por serioze, që mund të shfaqet me temperaturë të lartë të papritur, skuqje të lëkurës, rënie të tensionit, marramendje, të përziera ose të vjella, veçanërisht gjatë përdorimit të tamponëve ose kupave menstruale.
Vapa dhe gjendjet e tjera hormonale
Gjatë perimenopauzës dhe menopauzës, afshet e të nxehtit dhe djersitjet e natës mund të bëhen më intensive. Qëndrimi në ambiente të freskëta dhe kufizimi i ushqimeve pikante, kafeinës dhe alkoolit mund të ndihmojnë.
Më të ndjeshme ndaj vapës janë edhe gratë shtatzëna, të cilat mund të kenë më shumë ënjtje, lodhje dhe marramendje. Ato duhet të pushojnë me këmbët e ngritura, të pinë mjaftueshëm ujë dhe të shmangin orët më të nxehta.
Te gratë me PCOS, plogështia dhe fryrja mund të zbuten përmes vakteve të rregullta, të pasura me fibra dhe proteina, hidratimit dhe aktivitetit të moderuar në pjesën më të freskët të ditës. /Telegrafi/