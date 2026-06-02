A ndjeni dhimbje në këmbë pasi ngriheni? Ja çfarë e shkakton atë
Një dhimbje therëse në këmbë pas ngritjes në këmbë është shpesh një shenjë e fasciitit plantar, inflamacionit të indit lidhës në pjesën e poshtme të këmbës. Megjithatë, sëmundje dhe lëndime të tjera mund të shkaktojnë një simptomë të ngjashme.
Fasciti plantar ndodh kur fascia plantare, "brezi" i fortë i indit lidhës që shtrihet nga thembra deri në pjesën e përparme të këmbës, inflamohet. Inflamacioni mund të ndodhë kur indi shtrihet, çahet ose dëmtohet.
Shkaqet e zakonshme përfshijnë aktivitete të përsëritura me ndikim të lartë, të tilla si vrapimi, kërcimi dhe vallëzimi, pulpat e ngushta ose tendinat e Akilit, këmbët e sheshta, ecja e zgjatur, qëndrimi në sipërfaqe të forta, veshja e këpucëve të pakëndshme, ndryshimet degjenerative të shoqëruara me plakjen dhe futja e papritur e një aktiviteti të ri fizik ose rritja e intensitetit të stërvitjes.
Simptomat tipike përfshijnë dhimbje të mprehta dhe therëse në pjesën e poshtme të këmbës pranë thembrës, dhimbje përgjatë gjatësisë së këmbës, shqetësim të shtuar pas aktivitetit fizik, ënjtje në pjesën e poshtme të thembrës, ndjeshmëri ndaj prekjes dhe dhimbje që është më e theksuar kur zgjoheni në mëngjes ose pas një periudhe të gjatë pushimi. Disa pacientë gjithashtu zhvillojnë ndjesi shpimi gjilpërash në thembër, e cila mund ta përkeqësojë më tej shqetësimin.
Trajtimi zakonisht fillon pa ndërhyrje kirurgjikale. Mjekët u rekomandojnë pacientëve të shtrihen, të veshin këpucë të rehatshme dhe shtrojë ortopedike, të aplikojnë akull, ilaçe anti-inflamatore josteroide, injeksione kortikosteroide, fizioterapi etj. Ndërhyrja kirurgjikale merret në konsideratë vetëm kur qasjet klasike të trajtimit dështojnë.
Dhimbje të ngjashme therëse mund të shkaktohen edhe nga neuroma e Mortonit, artriti, neuropatia periferike (një gjendje e shkaktuar nga dëmtimi i nervave jashtë trurit dhe palcës kurrizore), inflamacioni ose këputja e tendinit të Akilit, sesamoiditi (një gjendje e dhimbshme e këmbës e shkaktuar nga inflamacioni i kockave sesamoide dhe tendinave përreth), tendiniti tibial anterior (inflamacion i tendinit tibial anterior që lidh muskulin e pulpës me pjesën e përparme të këmbës), frakturat e stresit dhe frakturat traumatike. Prandaj, rekomandohet një ekzaminim profesional për një vlerësim të saktë.