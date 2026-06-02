Këto ushqime mund të ndikojnë në prodhimin e kolagjenit dhe të kontribuojnë në një pamje më të bukur të lëkurës suaj
Kolagjeni është një nga proteinat më të rëndësishme në trupin e njeriut, pasi luan një rol kyç në ruajtjen e strukturës së lëkurës, kockave, muskujve, tendinave, ligamenteve dhe indeve të tjera lidhëse.
Ajo përbën rreth 30 për qind të proteinës totale në trup dhe përbëhet nga tre zinxhirë polipeptidikë që formojnë një spirale të trefishtë të fortë dhe rezistente ndaj dëmtimeve. Kjo proteinë i jep forcë dhe elasticitet lëkurës, por gjithashtu mbështet funksionin e nyjeve, kockave dhe organeve të brendshme.
Megjithatë, me kalimin e viteve, prodhimi i tij natyror në trup zvogëlohet, duke çuar në shenja të dukshme të plakjes, siç janë rrudhat, humbja e elasticitetit të lëkurës, nyjet më të dobëta dhe ulja e masës muskulore. Ekspertët theksojnë se pikërisht për këtë arsye, rekomandohet rritja e konsumit të ushqimeve që stimulojnë prodhimin e kolagjenit, pasi ushqyerja luan një rol kyç në ripërtëritjen e tij.
Edhe pse kolagjeni gjendet shpesh në produktet kozmetike, efektiviteti i tij në lëkurë është i kufizuar sepse molekulat kanë vështirësi të depërtojnë në shtresat më të thella. Kolagjeni është veçanërisht i rëndësishëm për ruajtjen e shëndetit të lëkurës, nyjeve dhe muskujve.
Mungesa e saj mund të çojë në rrudha, varje të lëkurës, dhimbje të kyçeve dhe rigjenerim të dobët të indeve. Gjithashtu ndikon në dendësinë e kockave, kështu që mungesa e saj mund të rrisë rrezikun e frakturave dhe osteoporozës.
Kjo është arsyeja pse rëndësia e një diete të duhur të pasur me lëndë ushqyese që mbështesin sintezën e kolagjenit po theksohet gjithnjë e më shumë. Kolagjeni nga ushqimi zbërthehet në trup në aminoacide dhe peptide, të cilat më pas përdoren për të ndërtuar kolagjen të ri.
Në dietën e përditshme, ushqime të tilla si lëngu i kockave, i cili është një nga burimet më të pasura natyrore të kolagjenit, pula, veçanërisht pjesët e pasura me ind lidhës, si dhe peshku dhe ushqimet e detit, të cilat përmbajnë kolagjen që absorbohet më lehtë, janë veçanërisht të rëndësishme.
Vezët kontribuojnë gjithashtu në shëndetin e lëkurës dhe të kyçeve, ndërsa frutat agrume dhe manaferrat janë të rëndësishme sepse përmbajnë vitaminë C, e cila është thelbësore për sintezën e kolagjenit në trup. Përveç kësaj, hudhra, arrat dhe farat ofrojnë minerale të tilla si zinku, bakri dhe squfuri, të cilat mbështesin më tej prodhimin e kësaj proteine.
Ekspertët këshillojnë që përveç ushqyerjes së duhur, duhet të merren në konsideratë edhe zakonet e jetesës, konsumi i reduktuar i sheqerit, hidratimi i mjaftueshëm, shmangia e pirjes së duhanit dhe mbrojtja nga rrezatimi UV mund të ngadalësojnë ndjeshëm humbjen e kolagjenit dhe procesin e plakjes së lëkurës.