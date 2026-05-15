Psikologët: Shtatë zakone të mëngjesit e përkeqësojnë ankthin tuaj
Kushdo që vuan nga ankthi e di se ai mund të ndodhë në çdo kohë të ditës. Megjithatë, ankthi që shumë njerëz ndiejnë menjëherë pasi zgjohen është shpesh veçanërisht i pakëndshëm dhe ndërhyrës sepse duket se nuk ka ndonjë shkak të dukshëm.
Psikologët shpjegojnë se ankthi i mëngjesit është i ndryshëm nga tensioni që ndiejmë më vonë gjatë ditës, dhe një nga fajtorët kryesorë janë nivelet e larta të kortizolit, një hormon stresi që trupi e çliron natyrshëm sapo zgjohet.
Për fat të mirë, ka shumë mënyra për të luftuar ankthin e mëngjesit. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse shmangni rutinat dhe sjelljet që, shpesh në mënyrë të pavetëdijshme, kontribuojnë në ankth. Psikologët kanë identifikuar disa zakone të mëngjesit që mund të shkaktojnë mendime ankthi sapo zgjoheni.
Çfarë është ankthi i mëngjesit?
Ankthi, sipas psikologëve, mund të përshkruhet si një gjendje mendore dhe fizike e pritjes negative që shpesh shoqërohet me një ndjenjë frike. Megjithatë, duket se ankthi i mëngjesit është diçka tjetër.
Dr. Debra Kissen, një psikologe klinike, i thotë Parade se kjo ndryshon nga personi në person, varësisht nga ajo që po ndodh atë ditë. "Kur zgjohemi, varësisht nga niveli ynë bazë i ankthit, disa njerëz do të pyesin veten: 'Çfarë më pret sot? Me çfarë sfidash përballem?' Kalimi nga gjumi në zgjim është një ndryshim që mund të shkaktojë ankth; është një tranzicion", shpjegon Dr. Kissen.
Ankthi i mëngjesit mund të shpjegohet edhe me atë që quhet reagimi i zgjimit të kortizolit (CAR), thotë Dr. Anna Elton, një terapiste e licencuar. Kur nivelet e kortizolit arrijnë kulmin, fillon ndjenja e tmerrit që shumë njerëz përjetojnë sapo zgjohen.
"Kur zgjoheni, trupi juaj çliron natyrshëm kortizol, i cili na ndihmon të ecim përpara dhe të na japë energji", shpjegon ajo. "Nivelet e tij zakonisht rriten në orën e parë pas zgjimit, e ndjekur nga një rritje e dytë kur ekspozohemi ndaj dritës." Rritja e tepërt e kortizolit mund të shkaktojë ankth dhe stres.
Çfarë mund të shkaktojë ankth në fillim të ditës?
Përveç rritjes së niveleve të kortizolit, ka disa shkaqe të tjera të ankthit në mëngjes dhe, sipas Dr. Elton, ekranet mund të jenë një shkaktar i madh. "Kur zgjoheni dhe menjëherë merrni telefonin, truri juaj nuk është gati për aktivitet dhe produktivitet", thotë ajo, duke shtuar se kjo është veçanërisht e vërtetë për njerëzit që kontrollojnë menjëherë përmbajtje stresuese, si lajmet.
Ajo gjithashtu përmend financat si një faktor të madh stresi, duke vënë në dukje se hulumtimet tregojnë se gjëja e parë që shumë njerëz kontrollojnë në mëngjes është llogaria e tyre bankare. Dehidratimi është gjithashtu një faktor i rëndësishëm biologjik. "Ju humbni ujë gjatë natës, dhe kjo bën që kortizoli të rritet dhe rrahjet e zemrës suaj të rriten", thotë ajo. Anashkalimi i mëngjesit ka një efekt të ngjashëm. "Sheqeri në gjak bie, dhe për të kompensuar, trupi juaj liron kortizol dhe adrenalinë për t'ju mbajtur në punë", shpjegon Dr. Elton.
Dr. Kissen shton se me t’u zgjuar, truri kalon menjëherë në një gjendje gatishmërie, e cila është një përgjigje biologjike mbijetese. “Ndoshta zgjohemi me një reagim të shtuar ndaj frikës”, thotë ajo.
Shtatë zakone të mëngjesit që pa vetëdije po nxisin ankthin
Ndonjëherë mund të ndjeni ankth në mëngjes pa e kuptuar se çfarë po e përkeqëson atë. Psikologët ndajnë se çfarë mund ta shkaktojë atë.
Shtyrja e alarmit: "Sa herë që e shtyni alarmin, trupi juaj riaktivizon përgjigjen ndaj stresit, duke krijuar rritje të njëpasnjëshme të kortizolit", thotë Dr. Elton. "Në thelb, ju po e aktivizoni sistemin tuaj të ankthit disa herë para se të ngriheni nga shtrati."
Fillimi i ditës me kafe, jo me ujë: "Ju humbni një sasi të konsiderueshme uji gjatë natës, dhe madje edhe dehidratimi i lehtë mund të rrisë kortizolin dhe të rrisë rrahjet e zemrës", thekson Dr. Elton, duke theksuar se kafeja para ujit mund të rrisë reagimin tuaj ndaj stresit.
Planifikimi i tepërt i ditës: "Disa njerëz kanë tendencë të planifikojnë gjithçka që duhet të bëjnë me shumë detaje", thotë Dr. Kissen. Ajo shpjegon se planifikimi i tepërt do të thotë që tashmë po e përgatitni veten për ankth në mëngjes. "Ndjehet sikur keni humbur tashmë para se të filloni", thotë ajo.
Mungesa e një plani: "Vendimi për ta kaluar ditën pa asnjë plan mund të jetë një shkaktar i madh ankthi", thotë Dr. Kissen. Ajo sugjeron ta planifikoni ditën tuaj një natë më parë në mënyrë që të mos ndiheni të mbingarkuar sapo të zgjoheni.
Kontrollimi i telefonit sapo zgjoheni: "Truri ynë është i ndjeshëm menjëherë pasi zgjohemi", shpjegon Dr. Elton. "Të qenit i zhytur në njoftime ose lajme ju vë në një gjendje reaktive përpara se sistemi juaj nervor të jetë stabilizuar."
Shmangia e dritës natyrale brenda një ore nga zgjimi: "Drita e mëngjesit ndihmon në rregullimin e ritmit tuaj cirkadian dhe niveleve të kortizolit", thotë Dr. Elton. "Anashkalimi i saj mund ta nxjerrë sistemin tuaj nga ekuilibri, duke rritur ankthin dhe paqëndrueshmërinë e humorit gjatë gjithë ditës."
Injorimi i ndjenjave tuaja: “Është e rëndësishme të kuptoni nëse jeni lloji i personit që zgjohet me një shpërthim energjie”, thotë Dr. Kissen. “Por nëse jeni dikush, përqendrimi i të cilit shpërndahet më në mënyrë të barabartë gjatë gjithë ditës, ka më shumë të ngjarë të angazhoheni në detyra që janë me ritëm më të ngadaltë dhe më pak të kërkuara në mëngjes.” Çelësi, përfundon ai, është të “njihni trurin tuaj dhe mënyrën se si e përdor energjinë, dhe kur jeni në kulmin tuaj dhe kur nuk jeni ende atje”.
Si ta thyejmë ciklin e ankthit të mëngjesit?
Nëse doni të shpëtoni nga ankthi i mëngjesit, psikologët ofrojnë disa qasje. Sipas Dr. Kissen, të kuptuarit e vetes dhe të kufijve tuaj, së bashku me të qenit i ndershëm me veten, është mënyra më e mirë për t'u çliruar nga mëngjeset e trazuara. "Të qenit më realistë, të vetëdijshëm dhe të ndërgjegjshëm për atë që doni të arrini do t'ju vendosë në një pozicion më të mirë", ndan ajo.
Dr. Elton sugjeron një truk të thjeshtë për lehtësimin e ankthit të përditshëm: përfundoni një detyrë të vogël dhe të lehtë sapo të zgjoheni. Kjo është e dobishme sepse ofron një ndjesi produktiviteti. "Për shembull, rregullimi i shtratit. Kur përfundoni diçka, kjo ju jep një dozë të vogël dopamine, kështu që ndiheni mirë dhe jeni të motivuar për të vazhduar", thotë ajo.