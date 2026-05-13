Pesë veprime të zakonshme të pirjes së kafesë që duhet t'i shmangni
Edhe pse kafeja ka shumë përfitime të provuara shëndetësore, disa gabime të zakonshme gjatë pirjes së saj mund të ndikojnë në nivelet e energjisë, gjumin, hidratimin dhe shëndetin e përgjithshëm.
Në fakt, disa ndryshime të vogla në rutinën tuaj të zakonshme të pirjes së kafesë mund t'ju ndihmojnë të përfitoni sa më shumë nga kjo.
Pirja e kafesë shumë vonë gjatë ditës
Pirja e kafesë shumë vonë gjatë ditës mund të ndikojë në gjumin tuaj duke prishur aftësinë e trupit tuaj për të rënë në gjumë ose për të qëndruar në gjumë. Kjo ndodh sepse efektet e kafeinës, një stimulues natyror në kafe që ndikon në sistemin nervor qendror, mund të zgjasin për disa orë.
Hulumtimet kanë treguar se pirja e kafesë deri në gjashtë orë para gjumit mund të prishë cilësinë e gjumit.
Gjumi është i rëndësishëm për parandalimin e sëmundjeve, humorin, përqendrimin dhe funksionin imunitar, kështu që rekomandohet të ndërprisni pirjen e kafesë të paktën gjashtë orë para gjumit për të mbështetur një gjumë optimal.
"Provoni të pini kafe pa kafeinë pas orës 14:00 ose sa herë që zakonisht ndjeni lodhje pasditeje", thotë Melissa Prest, një dietologe e regjistruar dhe zëdhënëse e Akademisë së Ushqyerjes dhe Dietologjisë.
Pirja e kafesë së pafiltruar
Konsumi i rregullt i kafesë së pafiltruar mund të rrisë nivelet e kolesterolit LDL ("të keq").
Krahasuar me kafenë e filtruar, kafeja e pafiltruar përmban nivele më të larta të diterpeneve, të cilat shoqërohen me rritje të niveleve të kolesterolit LDL në gjak. Është vërtetuar se nivelet e larta të kolesterolit LDL rrisin rrezikun e goditjes në tru dhe atakut në zemër.
"Sa herë që është e mundur, zgjidhni kafe të përgatitur me një filtër letre. Ruajeni kafenë e pafiltruar për fundjava ose raste të veçanta nëse po kontrolloni kolesterolin", thotë Prest.
Shtimi i shumë sheqerit
Teprica e një filxhani kafeje me sheqer ose ëmbëlsues të shtuar mund të rrisë përmbajtjen totale të sheqerit, gjë që rrit rrezikun e presionit të lartë të gjakut (hipertensionit) dhe sëmundjeve kronike si sëmundjet e zemrës, kanceri dhe diabeti.
Marrja e tepërt e sheqerit gjithashtu prish ekuilibrin e mikrobiomës së zorrëve dhe mund të përkeqësojë simptomat e sëmundjeve mendore. Përveç kësaj, studimet tregojnë se konsumimi i sasive të tepërta të sheqernave të shtuara kontribuon në shtimin në peshë dhe rrit rrezikun e obezitetit.
Në vend të kësaj, shijoni kafe të zezë ose ëmbëlsojeni atë me një sasi të vogël ëmbëlsuesi natyral, siç është mjalti i papërpunuar.
Pirja e kafesë gjëja e parë në mëngjes
Për të optimizuar nivelet e energjisë ditore, shmangni pirjen e kafesë që në mëngjes. Pirja e kafesë menjëherë pas zgjimit mund të ndërhyjë në adenozinë, një neurotransmetues që ndikon në ritmin cirkadian të trupit tuaj dhe ciklin gjumë-zgjim.
Për të luftuar këtë efekt, provoni të pini filxhanin e parë të kafesë 60 deri në 90 minuta pasi të zgjoheni.
"Ndërkohë, hidratohuni me ujë, merrni pak dritë natyrale dhe bëni pak ushtrime për ta ndihmuar trupin tuaj të zgjohet natyrshëm. Mund të zbuloni se kafeja juaj është më efektive - dhe keni nevojë për më pak prej saj - vetëm duke ndryshuar kohën kur e pini", thotë Debbie Petitpain, një dietologe e regjistruar dhe zëdhënëse e Akademisë së Ushqyerjes dhe Dietologjisë.
Kafeja si zëvendësim i vaktit
Disa njerëz pinë kafe vetëm në vend të një vakti, qoftë për humbje peshe ose nga preferenca personale. Kafeja mund të shoqërohet me humbje peshe dhe ulje të përgjithshme të yndyrës trupore, por nuk përmban mjaftueshëm lëndë ushqyese për t'u konsumuar si zëvendësim i vaktit.
Për të përfituar nga kafeja, shijojeni atë pas një vakti, siç është mëngjesi, për përfitime metabolike dhe kontroll më të mirë të sheqerit në gjak. Për shumicën e njerëzve, konsumimi i deri në 400 miligramëve kafeinë është i sigurt.