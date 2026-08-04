Pesë këshilla për të zhvilluar empatinë dhe dhembshurinë tek fëmijët
Në një kënd lojërash shkolle gjatë pushimit, nuk është e vështirë të shohësh dinamikën sociale. Në një rast të tillë, midis një grupi fëmijësh të moshave të ndryshme, modeli ishte i qartë. Më të mëdhenjtë drejtonin lojën dhe përcaktonin se kush do të luante në cilin ekip.
Rolet e kapitenëve i binin rregullisht të njëjtit rreth prej katër fëmijësh, ndërsa dy të tjerët zgjidheshin gjithmonë të fundit. Pjesa tjetër e grupit nuk e vinte në dyshim rendin dhe thjesht ndiqte skenarin e përcaktuar, raporton PBS.
Të folurit me fëmijët tregoi se edhe udhëheqësit e rinj mund të zhvillojnë empati kur marrin në konsideratë se si vendimet e tyre ndikojnë te të tjerët. Empatia dhe dhembshuria zhvillohen përmes situatave të përditshme, siç është loja, ndarja dhe zgjidhja e konflikteve. Fëmijët fitojnë aftësi sociale gradualisht, me ndihmën e të rriturve që i udhëzojnë dhe i ndihmojnë të kuptojnë ndjenjat e të tjerëve. Çdo fëmijë zhvillohet me ritmin e vet dhe mbështetja prindërore është e rëndësishme për ndërtimin e marrëdhënieve të shëndetshme me bashkëmoshatarët.
Kuptimi i ndjenjave
Hapi i parë është të mësosh të emërtosh një gamë të gjerë emocionesh në mënyrë që fëmija të kuptojë se çfarë po ndien dhe pse. Prindërit mund të ndihmojnë duke përdorur fjalë si i lumtur, i trishtuar, kurioz ose i zhgënjyer në bisedat e përditshme.
Është gjithashtu e dobishme të flitet për lidhjen mendje-trup, për shembull: "Kur jam i shqetësuar, ndiej tension në stomak." Kur fëmijët mësojnë të njohin dhe menaxhojnë emocionet e tyre, ata do të jenë më në gjendje të vënë re se si ndihen të tjerët dhe të tregojnë më shumë empati.
Shembull personal si model
Fëmijët mësojnë më shumë duke vëzhguar të rriturit sesa duke dëgjuar këshillat e tyre. Nëse prindërit bëjnë përpjekje të jenë të hapur dhe të dobishëm ndaj të tjerëve, fëmijët e tyre kanë më shumë gjasa ta përvetësojnë këtë sjellje. Nuk keni nevojë të organizoni një festë të madhe; thjesht ftoni një fëmijë tjetër t'ju bashkohet në një lojë në park ose kërkojini një fqinji të dalë për një shëtitje me ju.
Përmes shembujve të tillë, fëmijët mësojnë se përfshirja e të tjerëve zvogëlon ndjenjat e vetmisë dhe përmirëson humorin, dhe ata vetë fillojnë të vënë re ata që janë në anë të rrugës.
Gjuha e përfshirjes
Ndërsa disa fëmijë i bashkohen lehtësisht lojës duke pyetur "A mund ta bëj unë?", shumë të tjerë e kanë të vështirë. Bashkimi me një grup të formuar kërkon aftësi të zhvilluara sociale, të cilat fëmijët më të vegjël shpesh nuk i kanë. Kjo është arsyeja pse ata duhet të mësohen të kërkojnë ata që qëndrojnë anash në sheshin e lojërave dhe t'i thërrasin me fjali të thjeshta.
Për shembull: "A do të ulesh me ne?", "Mund të bashkohesh me ekipin tonë të patrullës kufitare!" ose "A do të luash me ne?". Edhe pse tingëllon e thjeshtë, fëmijët shpesh nuk mendojnë për këtë sepse supozojnë se të tjerët do të bashkoheshin nëse do të donin. Kur kjo mënyrë komunikimi bëhet e zakonshme në shtëpi, fëmijët fillojnë ta përdorin atë spontanisht me bashkëmoshatarët e tyre.
Pa etiketime dhe përfundime të nxituara
Ngacmimi është një model sjelljeje të padëshiruar dhe agresive me qëllimin për të shkaktuar dëm dhe përfshin një çekuilibër pushteti. Megjithatë, jo çdo ngacmim ose shtytje është automatikisht ngacmim. Shpesh është rezultat i aftësive sociale të pazhvilluara ose një tolerance të ulët ndaj frustrimit. Nëse prindërit nxitojnë ta etiketojnë një fëmijë tjetër si "të keq" ose "ngacmues", ata po i mësojnë fëmijët e tyre të jenë gjykues dhe përjashtues.
Nga ana tjetër, nëse ata qëndrojnë të qetë dhe e ndihmojnë fëmijën ta shohë situatën e pakëndshme me empati, ata e mësojnë atë të shohë përtej sjelljes aktuale të dikujt.
Lavdërime për veprat e mira
Fëmijët shpesh kritikohen për gabimet e tyre, por jo mjaftueshëm lavdërohen për mirësinë e tyre. Është e rëndësishme të vini re dhe të nxirrni në pah veprat e mira, qoftë në shtëpi, në shkollë apo në park. Lavdërojeni fëmijën tuaj kur vini re se ai ose ajo ka përfshirë dikë në një lojë ose është siguruar që dikush të mos zgjidhet përsëri i fundit. Kjo dërgon një mesazh se veprime të tilla janë të vlefshme dhe të dëshirueshme.
Kur fëmijët mësojnë të tregojnë vërtet empati me të tjerët, përfshirja nuk është më një detyrë dhe bëhet një mënyrë e natyrshme sjelljeje. Pastaj ata fillojnë të njohin ata që janë të vetmuar dhe të mendojnë se si ndihen. Kjo i motivon ata të ndërmarrin veprime dhe të bëhen ata që ndërtojnë një shoqëri më të hapur dhe të lidhur, thirrje pas thirrjeje.