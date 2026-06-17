Pesë futbollistët kroatë që Anglia duhet t’i ketë nën vëzhgim në ndeshjen hapëse të Botërorit
Kombëtarja e Kroacisë vazhdon të mbështetet te bërthama e saj e artë, e cila sfidon kalimin e viteve. Pas finales së Botërorit 2018 dhe vendit të tretë në Katar 2022, kroatët mbeten një kundërshtar i fortë për çdo rival.
Të renditur në vendin e 11-të në renditjen e FIFA-s, ata do të përballen me Anglinë në ndeshjen hapëse të Grupit L.
Këta janë pesë lojtarët që pritet të luajnë rol kyç për skuadrën e Zlatko Dalic.
Luka Vuskovic
Klubi: Tottenham Hotspur
Mosha: 19 vjeç
Pozicioni: Mbrojtës
Talenti 19-vjeçar konsiderohet si një nga mbrojtësit më premtues në Evropë. Pas një sezoni mbresëlënës në huazim te Hamburgu në Bundesliga, ku ndihmoi ekipin të siguronte mbijetesën, Vuskovic rriti ndjeshëm reputacionin e tij.
Mbrojtësi 1.93 metra i gjatë ka shënuar edhe një gol me Kroacinë dhe trajneri Dalic e ka cilësuar si një nga shtyllat e kombëtares për dekadën e ardhshme.
Josko Gvardiol
Klubi: Manchester City
Mosha: 24 vjeç
Pozicioni: Mbrojtës
Një nga emrat më të rëndësishëm të mbrojtjes kroate. Gvardiol u rikthye nga një dëmtim i rëndë në këmbë dhe pritet të jetë titullar ndaj Anglisë.
Ai ka qenë pjesë e të gjitha turneve të mëdha të Kroacisë në vitet e fundit dhe në Botërorin 2022 luajti çdo minutë të mundshme. Dalic e ka përshkruar më parë si “mbrojtësin qendror më të mirë në botë”.
Luka Modric
Klubi: Milan
Mosha: 40 vjeç
Pozicioni: Mesfushor
Kapiteni dhe simboli i futbollit kroat vazhdon të sfidojë moshën. Fituesi i “Topit të Artë” në vitin 2018 është pranë paraqitjes së 200-të me kombëtaren.
Pavarësisht se ka mbushur 40 vjeç, Modric mbetet organizatori kryesor i lojës së Kroacisë. Legjenda që fitoi 28 trofe me Real Madridin, përfshirë gjashtë Liga të Kampionëve, vazhdon të jetë zemra e mesfushës kroate.
Petar Sucic
Klubi: Inter
Mosha: 22 vjeç
Pozicioni: Mesfushor
Një nga yjet në ngjitje të futbollit kroat. Sucic ka fituar dy trofe vendas në sezonin e tij të parë në Itali dhe është shndërruar në një titullar të rregullt në mesfushën e kombëtares.
I aftë të luajë në disa role në mesfushë, ai konsiderohet si një nga liderët e brezit të ri që do të marrë stafetën nga veteranët.
Andrej Kramaric
Klubi: Hoffenheim
Mosha: 34 vjeç
Pozicioni: Sulmues
Sulmuesi me përvojë mbetet një nga armët kryesore të Kroacisë në repartin ofensiv. Me 36 gola për kombëtaren, ai është golashënuesi i tretë më i mirë në historinë e vendit.
Kramaric realizoi gjashtë gola në eliminatoret e Botërorit 2026 dhe sezonin e kaluar shënoi 15 herë për Hoffenheimin. Me 158 gola, ai është golashënuesi më i mirë në historinë e klubit gjerman.
Nga legjenda Luka Modric te talentët Luka Vuskovic dhe Petar Sucic, Kroacia kombinon përvojën me energjinë e brezit të ri.
Pikërisht kjo përzierje e bën skuadrën e Zlatko Dalic një kundërshtar të rrezikshëm për Anglinë dhe një pretendent serioz në Botërorin 2026. /Telegrafi/