Përurohet nënstacioni policor në Junakë të Zveçanit
Ministri i Punëve të Brendshme në detyrë, Xhelal Sveçla, ka njoftuar se është inauguruar objekti i renovuar i Strehimores për viktimat e dhunës në familje në Mitrovicën e Veriut, i cili i është dorëzuar Ministrisë së Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Çlirimtare.
Strehimorja do të ofrojë kushte bashkëkohore dhe trajtim me dinjitet për viktimat e dhunës në familje.
Më pas, zyrtarët kanë vizituar edhe punimet që kanë nisur në rrugën që lidh një pjesë të Zveçanit me Liqenin e Ujmanit, një projekt që synon lehtësimin e qarkullimit të banorëve lokalë dhe rritjen e efikasitetit operacional të Policisë së Kosovës.
Vizita është përmbyllur me inaugurimin e nënstacionit të ri policor kufitar në Junakë të Zveçanit, i cili sipas autoriteteve do të përmirësojë kushtet e punës për zyrtarët policorë dhe do të kontribuojë në forcimin e kontrollit kufitar dhe parandalimin e aktiviteteve ilegale.