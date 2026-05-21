Apel për ndihmë: Hana 2 muajshe e gjysmë ka nevojë urgjente për shërim jashtë vendit
Një foshnje vetëm dy muaj e gjysmë po përballet me një betejë të vështirë për jetën.
Hana Shushnjaku është diagnostikuar me një sëmundje shumë të rrallë dhe të rëndë të mëlçisë, të njohur si atresia e rrugëve biliare (Gallengangatresie).
Për shkak të kësaj sëmundjeje, rrugët biliare të foshnjës nuk janë të zhvilluara si duhet dhe mëlçia e saj nuk funksionon normalisht. Gjendja e Hanës po rëndohet çdo ditë e më shumë, duke e bërë jetike ndërhyrjen kirurgjike.
Familjarët ka bërë një apel publik për ndihmë, pasi ky lloj operacioni kompleks nuk mund të realizohet në Kosovë si pasojë e mungesës së kushteve dhe specialistëve. Mjekët kanë rekomanduar që trajtimi të bëhet urgjentisht në një klinikë të specializuar në Tübingen të Gjermanisë.
“Kostoja totale e trajtimit është rreth 70,000 euro, duke përfshirë operacionin, qëndrimin në spital dhe trajtimet pas operacionit. Ne si familje nuk mund t’i përballojmë këto shpenzime dhe kërkojmë ndihmën tuaj nga zemra,” shkruan mes të tjerash organizatori i GoFundMe.
Familja apelon te të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë, bashkatdhetarët dhe bizneset që të kontribuojnë sa të munden për t’i dhënë Hanës së vogël një shans për jetën.
Të gjithë ata që kanë mundësi dhe dëshirojnë të kontribuojnë për shërimin e Hanës së vogël, mund të dhurojnë mjetet e tyre drejtpërdrejt përmes platformës GoFundMe në linkun e mëposhtëm: https://www.gofundme.com/f/jede-spende-zahltshpres...