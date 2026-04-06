Persona të panjohur i marrin një qytetari mijëra euro në Prishtinë
Një rast i vjedhjes së rëndë është raportuar në orët e hershme të mëngjesit në kryeqytet.
Sipas informacioneve fillestare, rreth orës 05:13 të së dielës, persona të panjohur dyshohet se i kanë vjedhur një qytetari kosovar një shumë të konsiderueshme parash të gatshme.
Viktima kishte deklaruar se paratë i mbante në çantën e tij në momentin e incidentit.
Autoritetet kanë bërë të ditur se lidhur me rastin janë intervistuar gjashtë dëshmitarë, katër femra dhe dy meshkuj, të gjithë shtetas të huaj, të cilët ndodheshin në shoqërinë e ankuesit në kohën kur dyshohet se ka ndodhur vjedhja.
Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e personave të përfshirë. Rasti është ende në procedurë hetimore. /Telegrafi/