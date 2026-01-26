Të paktën 11 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur persona të armatosur hapën zjarr ndaj vendasve që ishin mbledhur në një fushë futbolli në qytetin e Salamancës në Meksikën qendrore të dielën.

Dëshmitarët thanë se burra të armatosur mbërritën në stadium me disa automjete dhe qëlluan mbi ata që ishin mbledhur atje pa dallim, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Shumë familje kishin qëndruar për t'u shoqëruar pas një ndeshjeje midis klubeve lokale.

Të paktën një grua dhe një fëmijë ishin midis të vrarëve.

Motivi pas të shtënave nuk është ende i qartë.

Guanajuato, shteti në të cilin ndodhet Salamanca, regjistroi numrin më të lartë të vrasjeve në të gjithë Meksikën vitin e kaluar.

Fqinjët raportuan se dëgjuan të paktën 100 të shtëna ndërsa personat e armatosur hapën zjarr në fushën Cabañas në lagjen Loma de Flores.

Forcat lokale dhe federale të sigurisë po hetojnë tani të shtënat vdekjeprurëse. /Telegrafi/

