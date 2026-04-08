“Përshëndetje Z. President!” – momenti kur zëvendëspresidenti JD Vance telefonon Donald Trump para mijëra njerëzve në Hungari
Zëvendëspresidenti JD Vance i befasoi pjesëmarrësit në një tubim në Hungari me një paraqitje të veçantë nga Presidenti Donald Trump nëpërmjet telefonit.
Ndërsa ishte në Budapest të martën, më 7 prill, Vance, i cili ishte atje për të inkurajuar votuesit të rizgjidhnin kryeministrin hungarez të ekstremit të djathtë Viktor Orbán, u tha me entuziazëm të pranishmëve se kishte një surprizë të veçantë për ta para se të mbante fjalimin e tij.
"Para se të filloja fjalimet e mia, në fakt pata një të ftuar të veçantë që më kërkoi ta telefonoja", i tha Vance, 41 vjeç, turmës, përcjell Telegrafi.
"Le të shpresojmë që ai të përgjigjet vërtet...", vazhdoi Vance.
Pak sekonda pasi Vance nisi telefonatën, ajo shkoi direkt në sekretarinë telefonike.
"Në rregull", tha Vance ndërsa mbante telefonin e tij pranë mikrofonit të podiumit.
“Le të provojmë edhe një herë. Duhet të marr një sinjal të mirë këtu”, vazhdoi Vance, përpara se të shtonte, ndërsa e hiqte telefonin nga altoparlanti, “Po bie zilja, është përparim”.
Dhjetë sekonda kaluan ndërsa Vance “ia nguli sytë” turmës, duke buzëqeshur, përpara se të thoshte: “Përshëndetje Z. President, si jeni?”.
Turma filloi të brohoriste dhe ndërsa zhurma u qetësua, Vance vazhdoi t’i fliste Trump, duke thënë: “Z. President, ju jeni me rreth 5,000 patriotë hungarezë dhe mendoj se ata ju duan edhe më shumë sesa e duan Viktor Orbán-in”.
Trump tha se “nuk mund ta besojë këtë” përpara se të lavdëronte Orbán-in dhe t’i thoshte turmës se e do politikanin e ekstremit të djathtë.
“Ai është një njeri fantastik, kemi pasur një marrëdhënie të jashtëzakonshme… Mbani mend këtë, ai nuk i lejoi njerëzit të sulmonin vendin tuaj dhe të pushtonin vendin tuaj siç kanë bërë të tjerët, dhe sinqerisht të shkatërronin vendet e tyre”, tha Trump, 79 vjeç, ndërsa Vance pohoi me kokë, duke buzëqeshur.
“Ai e ka mbajtur vendin tuaj mirë… Ai ka bërë një punë fantastike dhe më lejoni t'ju them, më pëlqen shumë, por nëse nuk do të mendoja se bëri një punë të mirë, nuk do të bëja një thirrje të tillë”, vazhdoi Trump.
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, ka udhëtuar për në Hungari të hënën në mbrëmje për të shprehur mbështetjen e Presidentit Donald Trump për aleatin e tij, kryeministrin nacionalist Viktor Orbán, përpara zgjedhjeve parlamentare të kontestuara fort.
Megjithatë, sondazhet nga institutet e pavarura parashikojnë një fitore dërrmuese për partinë Tisza të udhëhequr nga konservatori pro-evropian Péter Magyar. /Telegrafi/