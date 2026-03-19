Përsëri në rolin kryesor: Vinicius u mbajt në tunelin e Etihad për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit
Braziliani Vinicius ishte përsëri në qendër të vëmendjes pas ndeshjes së dytë të raundit të 16-të të Ligës së Kampionëve në Etihad.
Ju kujtojmë se Real Madridi fitoi kundër Manchester Cityt me rezultatin 2-1, dhe të dy golat u shënuan nga braziliani i madh.
Megjithatë, ai ishte përsëri në qendër të vëmendjes për festimin e tij të golit. Ai ishte i pari që festoi para tifozëve, duke parë nga tribunat dhe duke u bërë sikur po qante. Kjo ishte përgjigjja e tij ndaj asaj që tifozët e Man Cityt kishin bërë në të njëjtin vend një vit më parë.
Videoja është bërë pas ndeshjes dhe tregon se Vinicius ishte aktiv edhe në tunelin përmes të cilit lojtarët dhe stafi i të dy klubeve shkonin në dhomat e zhveshjes.
Duke qenë se tuneli është i ndarë nga brendësia e stadiumit të Cityt me xham të tejdukshëm, një tifoz i Cityt filmoi Viniciusin duke u përleshur me lojtarët dhe zyrtarët e Man Cityt.
Vini was picking fights with City officials and players in the tunnel after the game. This guy is just weird.pic.twitter.com/mMG9jpAt9c
— Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) March 18, 2026
Videoja tregon gjithashtu se si dikush nga Reali po e mban atë në atë rast, në mënyrë që konflikti të mos përshkallëzohet. /Telegrafi/