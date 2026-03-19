Braziliani Vinicius ishte përsëri në qendër të vëmendjes pas ndeshjes së dytë të raundit të 16-të të Ligës së Kampionëve në Etihad.

Ju kujtojmë se Real Madridi fitoi kundër Manchester Cityt me rezultatin 2-1, dhe të dy golat u shënuan nga braziliani i madh.

Megjithatë, ai ishte përsëri në qendër të vëmendjes për festimin e tij të golit. Ai ishte i pari që festoi para tifozëve, duke parë nga tribunat dhe duke u bërë sikur po qante. Kjo ishte përgjigjja e tij ndaj asaj që tifozët e Man Cityt kishin bërë në të njëjtin vend një vit më parë.

Festa e tij pas golit ndaj Man Cityt shkaktoi reagime të forta, Vinicius zbulon arsyen pse e bëri këtë

Videoja është bërë pas ndeshjes dhe tregon se Vinicius ishte aktiv edhe në tunelin përmes të cilit lojtarët dhe stafi i të dy klubeve shkonin në dhomat e zhveshjes.

Duke qenë se tuneli është i ndarë nga brendësia e stadiumit të Cityt me xham të tejdukshëm, një tifoz i Cityt filmoi Viniciusin duke u përleshur me lojtarët dhe zyrtarët e Man Cityt.


Videoja tregon gjithashtu se si dikush nga Reali po e mban atë në atë rast, në mënyrë që konflikti të mos përshkallëzohet. /Telegrafi/

