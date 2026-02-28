Një qytetar në Tiranë ka humbur ndjenjat për shkak të gazit lotsjellës në protestën e opozitës, në këtë rast të PD-së në Shqipëri, shkruan TCH.

Gazin lotsjellës e hodhi policia në drejtim të protestuesve pasi nisi përplasja fizike mes tyre.

Nga marshimi i kryeministrisë drejt godinës së Policisë së Shtetit u hodhën disa molotovë drejt koshave të mbeturinave, të cilat morën flakë.

