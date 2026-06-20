Përplasen dy trena në Mynih të Gjermanisë, një i vdekur
Një person ka humbur jetën pasi dy trena mallrash u përplasën, duke bërë që dy vagonë të dilnin nga shinat dhe të binin nga një urë hekurudhore në Mynih të Gjermanisë.
Sipas një zëdhënëseje të policisë në vendngjarje, dy trenat e mallrave u përplasën gjatë natës.
Përplasja shkaktoi daljen nga shinat të njërit prej trenave, duke bërë që dy vagonë të binin nga ura.
Operacionet për largimin e vagonëve nisën në mëngjes, ndërsa zona e aksidentit në lagjen Milbertshofen mund të mbetet e mbyllur edhe gjatë ditës së nesërme.
Sipas raportit të policisë, nuk ka pasur rrezik për publikun. /AA/
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