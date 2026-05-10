Përpara Bugattit, Volkswagen ndërtoi një supermakinë rekordthyese
Në kulmin e mbretërimit të Ferdinand Piëch në Grupin Volkswagen, asgjë nuk dukej e pamundur.
Shtytja jashtëzakonisht e shtrenjtë teknologjike e kompanisë kulmoi me Veyron-in pushtues - por a e dinit se VW ndërtoi një supermakinë përpara se të blinte Bugatti-n?
Koncepti W12 Syncro debutoi në panairin në Tokio të vitit 1997 me një motor 5.6 litra të krijuar duke bashkuar dy njësi VR6 2.8 litra të adaptuara nga modelet më të mira Golf.
Me 414 kuaj fuqi të dërguara në të katër rrotat përmes një transmisioni sekuencial me gjashtë shpejtësi, ishte një supermakinë e plotë, e mbështetur nga një dizajn i shkruar nga Giorgetto Giugiaro i Italdesign.
W12 Roadster mahnitës pasoi një vit më vonë në panairin në Gjenevë të vitit 1998, dhe përveç stilit të ndryshëm të karrocerisë, pati një ndryshim tjetër të madh.
VW e ndryshoi versionin me çati të hapur në një model me tërheqje në rrotat e pasme, duke ruajtur pjesën tjetër të bazave. Në atë kohë, kompania pretendonte se roadster do të arrinte 100 km në orë në rreth katër sekonda.
Megjithatë, ky nuk ishte fundi i historisë së supermakinës W12, pasi kapitulli i fundit ishte padyshim më spektakolari, transmeton Telegrafi.
Të kthehemi shpejt në vitin 2001, kur VW njoftoi planet për të thyer rekordin e shpejtësisë 24-orëshe në Nardo Ring në Italinë jugore.
Në vitet që nga debutimi i konceptit origjinal, projekti kishte evoluar ndjeshëm. Zhvendosja u rrit në 6.0 litra, ndërsa pesha e motorit u mbajt nën kontroll.
Prodhimi u rrit në 591 kuaj-fuqi, dhe pesha e automjetit ra në një raport ideal 50:50.
Me sprintin në 100 kmh që zgjati më pak se tre sekonda e gjysmë përpara se të arrinte shpejtësinë maksimale në më shumë se 526 kmh, sigurisht që nuk ishte i dobët.
Edhe pse jo në të njëjtën kategori si McLaren F1 legjendare, W12 Nardo mbetet një nga makinat më të shpejta me aspiratë natyrale të ndërtuara ndonjëherë.
Versioni përfundimtar i supermakinës së VW mbush 25 vjeç këtë vit, dhe ndërsa nuk arriti kurrë në prodhim, dy rekordet e saj në Nardo siguruan që ajo të mos harrohej kurrë.
Përpjekja e parë me versionin e përmirësuar u zhvillua më 14 tetor 2001, me vetë të ndjerin Ferdinand Piëch të pranishëm në pistën rrethore të Nardo-s.
Edhe pse W12 arriti një shpejtësi mesatare prej 295.238 km/orë gjatë 24 orëve dhe vendosi nëntë rekorde, Piëch nuk ishte i kënaqur.
I njohur për sundimin me grusht të hekurt, shefi i Grupit VW kërkoi që ekipi të kthehej dhe të thyente barrierën e 300 km/orë.
Më 23 shkurt 2002, W12 u kthye në Nardò. Këtë herë, VW solli dy prototipa, njëri prej të cilëve shërbeu si makinë rezervë dhe ishte përdorur më parë për të testuar në një shasi Lamborghini Murciélago.
Gjatë garës së qëndrueshmërisë me shpejtësi të lartë, W12 Nardo ndalonte çdo 80 minuta për t'u furnizuar me karburant, për të ndërruar goma dhe për të ndërruar shoferët - të gjitha ndërsa ora vazhdonte të ecte.
Ai vazhdoi të thyente gjashtë rekorde botërore dhe gjashtë rekorde të tjera ndërkombëtare të klasit, duke përfshirë shpejtësinë mesatare më të lartë gjatë 24 orëve.
W12 arriti një shpejtësi prej 322.891 km/orë, një përmirësim masiv krahasuar me përpjekjen e mëparshme vetëm disa muaj më parë.
Edhe pse W12 Nardo mahniti botën e automobilave me shifrat e tij tërheqëse, është e lehtë të kuptohet pse nuk arriti kurrë të prodhohej.
Një supermakinë që mbante një logo VW kishte pak kuptim në fillim të viteve 2000, veçanërisht kur kompania tashmë kishte Bugatti, Lamborghini dhe Bentley nën ombrellën e saj të korporatës. Veyron mori përparësi dhe pjesa tjetër është histori.
Megjithatë, ndërsa supermakina W12 u la në dyshemenë proverbiale të dhomës së prerjes, motori i saj hyri në prodhim në Audi A8 të njëjtin vit kur makina Nardo i thyeu ato rekorde.
Volkswagen e përdori gjithashtu motorin në Phaeton dhe Touareg, por Bentley e mbajti pishtarin W12 më gjatë. Në vitin 2024, W12 i fundit fuqizoi motorin e mrekullueshëm Batur.
Për dekada të tëra, VW kishte një motor edhe më të madh: W16 me katër turbo. Ai fuqizoi si Veyron ashtu edhe Chiron, përpara se t'i hapte rrugën motorit V16 me aspirim natyral të Tourbillon.
Megjithatë, vendimi i fundit i Porsche për të shitur aksionet e tij në Bugatti Rimac do të thotë që Grupi VW po i ndërpret lidhjet me Bugatti-n, duke shënuar në mënyrë efektive fundin e një epoke.
Si pasojë, motori më i madh që konglomerati gjerman i automobilave ofron aktualisht është V12 në Revuelto. Pavarësisht rregulloreve gjithnjë e më të rrepta të emetimeve, Lamborghini na tha në një intervistë vitin e kaluar se njësia 6.5 litra me aspirim natyral ende ka një të ardhme të ndritur.
Si një kujtesë e fundit se sa tepër emocionuese ishte epoka Piëch, koncepti i Bugatti Chiron i vitit 1999 paraqiste një motor qesharak W18. /Telegrafi/