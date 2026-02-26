Përleshje fizike në “Bregun e Diellit” në Prishtinë, një i lënduar
Një përleshje fizike ka ndodhur mbrëmjen e së enjtes rreth orës 21:00 në rrugën “Vëllezërit Gërvalla” në Prishtinë, ku si pasojë një person ka mbetur i lënduar.
Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, i cili bëri të ditur se i lënduari ka pranuar tretman mjekësor.
“Sot rreth orës 21:00 kemi pranuar informatën për një përleshje fizike në rrugën ‘Vëllezërit Gërvalla’ në Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes. Nga informatat fillestare, raportohet se një person ka mbetur i lënduar, i cili ka pranuar tretman mjekësor”, tha Pllana.
Sipas policisë, personat e përfshirë në rast janë shoqëruar në stacion policor, ndërsa njësitet përkatëse hetimore janë duke punuar për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.