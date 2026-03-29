Përleshje masive dhe jo vetëm – pamje të tensioneve të shumta nga zgjedhjet lokale në disa pjesë të Serbisë
Në dhjetë qytete dhe komuna serbe të dielën po zhvillohen zgjedhje lokale, ku do të votojnë për qeverisjen lokale në katër vitet e ardhshme.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, zgjedhjet lokale mbahen në ato vende ku këshilltarët u zgjodhën për herë të fundit më 3 prill 2022.
‼️Još jedan slučaj nasilja u Boru. ‼️
Više desetina muškaraca koji su izašli iz štaba SNS, pojurilo je nekoliko studenata nakon što su snimili auto u kojem su, kako su sumnjali, vođene paralelne evidencije birača. Najgore je postradao student koji je jutros već bio žrtva napada.… pic.twitter.com/QkCiIXsb8U
— CRTA (@CRTArs) March 29, 2026
Sipas të dhënave zyrtare, në të gjitha 10 komunitetet lokale, dhe ata do të zgjedhin këshilltarë nga një total prej 50 listash zgjedhore, të cilat u formuan nga partitë lokale në pushtet të udhëhequra nga SNS dhe partnerët e koalicionit, si dhe opozita, lëvizja studentore dhe iniciativat qytetare, ndonjëherë në një listë të përbashkët.
Elections in Serbia, a festival of democracy. @EU_Commission @vonderleyen @Europarl_EN @JosepBorrellF @EUCouncil @EUCouncilPress pic.twitter.com/rLcAebAuVW
— Amfetaminolohije (@amfetaminolohie) March 29, 2026
Po sipas mediave, shumë i shohin këto zgjedhje si një provë për regjimin nën kontrollin e Aleksandar Vuçiqit dhe Partisë së tij Progresive Serbe (SNS), ndërsa opozita, nga ana tjetër, shpreson se në krahët e protestave masive studentore pas aksidentit tragjik në stacionin e trenit në Novi Sad, mund ta rrëzojë SNS-në, të paktën në nivel lokal.
- YouTube www.youtube.com
Dhe siç është raportuar më tej, zgjedhjet e sotme ngritën tensione të mëdha midis qytetarëve edhe para se të fillonin, dhe vetë ditën e zgjedhjeve situata u përshkallëzua në disa vende, ku u regjistruan trazira, kërcënime dhe parregullsi të shumta zgjedhore.
Sipas raportimve, kishte raportime për blerjen e votave, u përdor i ashtuquajturi treni bullgar dhe kishte keqpërdorim të listave nga regjimi në pushtet - që u raportuan në disa zona zgjedhore. /Telegrafi/