Në dhjetë qytete dhe komuna serbe të dielën po zhvillohen zgjedhje lokale, ku do të votojnë për qeverisjen lokale në katër vitet e ardhshme.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, zgjedhjet lokale mbahen në ato vende ku këshilltarët u zgjodhën për herë të fundit më 3 prill 2022.

Sipas të dhënave zyrtare, në të gjitha 10 komunitetet lokale, dhe ata do të zgjedhin këshilltarë nga një total prej 50 listash zgjedhore, të cilat u formuan nga partitë lokale në pushtet të udhëhequra nga SNS dhe partnerët e koalicionit, si dhe opozita, lëvizja studentore dhe iniciativat qytetare, ndonjëherë në një listë të përbashkët.

Po sipas mediave, shumë i shohin këto zgjedhje si një provë për regjimin nën kontrollin e Aleksandar Vuçiqit dhe Partisë së tij Progresive Serbe (SNS), ndërsa opozita, nga ana tjetër, shpreson se në krahët e protestave masive studentore pas aksidentit tragjik në stacionin e trenit në Novi Sad, mund ta rrëzojë SNS-në, të paktën në nivel lokal.

Dhe siç është raportuar më tej, zgjedhjet e sotme ngritën tensione të mëdha midis qytetarëve edhe para se të fillonin, dhe vetë ditën e zgjedhjeve situata u përshkallëzua në disa vende, ku u regjistruan trazira, kërcënime dhe parregullsi të shumta zgjedhore.

Sipas raportimve, kishte raportime për blerjen e votave, u përdor i ashtuquajturi treni bullgar dhe kishte keqpërdorim të listave nga regjimi në pushtet - që u raportuan në disa zona zgjedhore. /Telegrafi/

