"Mirë se erdhe Vjosë në shtëpi" - LDK del me mesazh për Osmanin
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka publikuar një mesazh politik ku theksohet rëndësia e unitetit dhe rikthimit te vlerat themelore të partisë, pas tubimit të djeshëm të bashkimit me Vjosa Osmanin.
“Kjo është LDK-ja jonë. Kjo është shtëpia politike që na ka formuar të dyve. Shtëpia që na ka mësuar ta duam Kosovën para vetes. Shtëpia që, edhe në ditët më të vështira, nuk e humbi kurrë besimin tek Republika”, thuhet në njoftim.
Mesazhi vijon me thirrje për bashkim të brendshëm dhe forcim të partisë.
“Kjo shtëpi sot na thërret të dyve. Është koha t’i japim të gjitha kësaj shtëpie”, thuhet tutje.
Duke e cilësuar momentin aktual si të rëndësishëm politik, në deklaratë theksohet edhe ideja e krijimit të një momentum të ri brenda subjektit.
“Yjet politike na kanë sjellë sërish në një vend. Në të njëjtin vend që ndihemi të dy mirë! Le ta krijojmë këtë momentum në një lidhje që qëndron në kohë. Prandaj sonte, le ta kuptojmë se ky nuk është vetëm bashkim politik. Ky është kthim në shtëpi. Prandaj, mirë se erdhe Vjosë në shtëpi!”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/