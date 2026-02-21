Përkeqësohet situata nga rrëshqitjet e dheut në aksin Librazhd–Pogradec, ARRSH ndalon qarkullimin e disa mjeteve
Autoriteti Rrugor Shqiptar njofton se rrëshqitja e dheut në aksin Librazhd–Pogradec, në vendin e quajtur Arrat e Gurrës, është përkeqësuar ndjeshëm gjatë orëve të fundit.
Për këtë arsye ARRSH në koordinim me Policinë e Shtetit ka vendosur ndalimin përkohësisht të qarkullimit të mjeteve të tonazhit të rëndë dhe autobusëve në këtë segment, deri në një njoftim të dytë.
Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve dhe operatorëve të transportit u kërkohet të përdorin rrugë alternative.
Autoritetet theksojnë se masa ka për qëllim garantimin e sigurisë së qytetarëve dhe parandalimin e incidenteve të mundshme. /Telegrafi/
