Shoferi përplas qëllimisht me makinë katër persona - çfarë ndodhi në Shkodër?
Një ngjarje e rëndë është regjistruar disa net më parë pranë Kishës së Madhe në Shkodër, ku një shofer ka përplasur me dashje katër persona pas një konflikti të çastit.
Sipas informacioneve paraprake, personat e përfshirë në konflikt i janë kundërpërgjigjur drejtuesit të mjetit duke e goditur me grushte, ndërsa më pas në vendngjarje ka ndërhyrë Policia.
Rrethanat dhe motivet e ngjarjes mbeten ende të paqarta, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht dinamikën e saj.
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