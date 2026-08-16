Tensione në ditën e 78-të të protestës në Shqipëri
Qytetarët u mblodhën sot sërish në orën 19:00 në sheshin “Skënderbej”, për të protestuar kundër qeverisë në ditën e 78 të protestës.
Pas fjalimeve para kryeministrisë, më pas, protestuesit marshuan drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.
Gjatë tubimit, pati tensione mes dy grupe protestuesish. Persona të tjerë në protestë ndërhynë për t’i ndarë dhe për të shmangur përshkallëzimin e situatës.
Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e Kryeministrit Edi Rama dhe e qeverisë aktuale.
Prej tre ditësh pjesë e protestës kanë qenë dhe shqiptarët nga diaspora. Në fjalimet e ditës sotme organizatorët bën thirrje për më shumë pjesëmarrje në tubimet./Euronews Albania
Tensione në ditën e 78 të protestës #albania pic.twitter.com/0cG6Fjf5Yp
— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) August 16, 2026
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