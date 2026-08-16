Qytetarët u mblodhën sot sërish në orën 19:00 në sheshin “Skënderbej”, për të protestuar kundër qeverisë në ditën e 78 të protestës.

Pas fjalimeve para kryeministrisë, më pas, protestuesit marshuan drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.

Gjatë tubimit, pati tensione mes dy grupe protestuesish. Persona të tjerë në protestë ndërhynë për t’i ndarë dhe për të shmangur përshkallëzimin e situatës.

Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e Kryeministrit Edi Rama dhe e qeverisë aktuale.

Prej tre ditësh pjesë e protestës kanë qenë dhe shqiptarët nga diaspora. Në fjalimet e ditës sotme organizatorët bën thirrje për më shumë pjesëmarrje në tubimet./Euronews Albania


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