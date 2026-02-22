Përfunduan Lojërat Olimpike Dimërore 2026 - kjo është renditja e medaljeve
Me finalen e hokejit mbi akull, kanë përfunduar garat e Lojërave Olimpike Dimërore 2026, që nisën më 6 shkurt dhe u zhvilluan në Milano dhe Cortina d'Ampezzo.
Finalen e fitoi skuadra e SHBA-së në hokej, por në përgjithësi Shtetet e Bashkuara nuk u shpallën vendi më i suksesshëm i këtyre Lojërave.
Norvegjia dominon tabelën e medaljeve
Me plot 18 medalje të arta, 12 të argjendta dhe 11 të bronzta, Norvegjia është vendi më i suksesshëm i “Milano Cortina 2026”. Ky është rekordi i katërt rresht për Norvegjinë, ndërsa me 18 të arta ata vendosën edhe një rekord të ri olimpik, duke thyer rekordin e mëparshëm prej 16 medaljesh të arta katër vjet më parë.
SHBA-ja renditet e dyta me 12 të arta, 12 të argjendta dhe 9 të bronzta, gjithsej 33 medalje. Nga 10 të arta kishin Holanda dhe Italia, ndërsa Gjermania, Franca dhe Suedia fituan nga tetë të arta secila. Zvicra është e teta në renditje me 6 të arta, 9 të argjendta dhe 8 të bronzta.
Skijimi alpin dhe performanca zvicerane
Në disiplinat e skijimit alpin, zviceranët dominuan me 4 medalje të arta, 3 të argjendta dhe 2 të bronzta. Italia dhe SHBA-ja pasuan me nga dy të arta secila, ndërsa Austria dhe Brazili fituan nga një medalje të artë.
Garat panë pjesëmarrjen e 2,871 sportistëve nga 92 vende të ndryshme.
Kosova dhe Shqipëria në garë
Kosova u përfaqësua nga Kiana Kryeziu, e cila mori pjesë në tri disiplina të skijimit alpin, dhe Drin Kokaj në një garë. Megjithatë, asnjë rezultat nuk ishte i suksesshëm dhe të dy sportistët dolën nga shtegu.
Shqipëria ishte përfaqësuar nga katër skitarë. Shpresa kryesore për medalje ishte Lara Colturi, por vendi i 10-të në sllallom ishte rezultati më i mirë që arriti.
Lojërat e ardhshme Olimpike Dimërore do të zhvillohen në vitin 2030 në Alpet Franceze, ku sportistët do të kërkojnë të tejkalojnë rekordet e Milano Cortina 2026. /Telegrafi/