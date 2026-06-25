Për herë të parë në historinë e BE-së, një ministre mori foshnjën në një takim zyrtar të Këshillit
Ministrja suedeze për Klimën dhe Mjedisin, Romina Pourmokhtari, mori pjesë në takimin e Këshillit të Bashkimit Evropian në Luksemburg së bashku me djalin e saj të vogël.
Kjo konsiderohet një rast i paprecedentë në historinë e institucioneve të BE-së, pasi për herë të parë një ministre solli foshnjën e saj në një takim zyrtar të Këshillit.
“Dua të tregoj se nuk duhet të zgjedhësh mes të qenit një ministre e mirë dhe një nënë e mirë”, deklaroi Pourmokhtari.
Ajo tha se prania e saj me fëmijën në një aktivitet të nivelit të lartë politik është një mesazh për të treguar se karriera dhe prindërimi mund të bashkëjetojnë, edhe në pozita të rëndësishme publike. /Telegrafi/
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